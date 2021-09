De Nederlandse media komen loftuitingen tekort om Oranje de hemel in te prijzen na de spectaculaire WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaf dinsdagavond een galavoorstelling in de Johan Cruijff ArenA (6-1) en staat er goed voor met het oog op plaatsing voor het WK 2022.

"Oranje was dinsdag een majestueus voetballend elftal dat zijn spel opluisterde met koninklijke doelpunten", schrijft de Volkskrant. "Het was een avond om te zoenen, om bij te zetten in het museum van pracht en praal, met dolende, zoek gespeelde Turken. Het was een genot om te aanschouwen."

Het ijzersterk spelende Nederlands elftal zat bij rust al op rozen, want halverwege stond het 3-0 door treffers van Davy Klaassen en Memphis Depay (twee). Turkije kwam aan het einde van de eerste helft ook nog eens met tien man te staan, waardoor Oranje in de tweede helft verder uit kon lopen via Memphis, Guus Til en Donyell Malen. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Cengiz Ünder.

De Telegraaf vindt dat de klinkende zege voor een groot deel te danken is aan Memphis en vergelijkt de spits met Max Verstappen, die zondag de Grand Prix in Zandvoort won. "Op het hobbelige circuit richting Qatar liet de leider van Oranje weten over hetzelfde ijzersterke vertrouwen in zichzelf en het team te beschikken als Verstappen. Dat bleek tegen koploper Turkije, dat in de Johan Cruijff ArenA met een flitsende inhaalactie in de eerste bocht al werd gepasseerd in de WK-kwalificatie."

De "bij vlagen weergaloze wedstrijd" tegen Turkije deed het AD vooral denken aan het WK 2014, toen Oranje met 5-1 van Spanje won. "Een wedstrijd van een heel ander kaliber, maar toch ook met gelijkenissen. Ook toen galmden de 'oehs' en 'ahs' door het stadion. Ook toen stond Louis van Gaal steeds brullend en lachend aan de zijlijn, de vuisten gebald. En ook toen vielen er doelpunten die je spontaan aan het lachen maakten; zo mooi, zo zeldzaam als ze waren in hun uitvoering."

Turkse media geschokt door harde nederlaag

In de Turkse media zijn de pijlen met name gericht op bondscoach Senol Günes. De 69-jarige Turk stond na het teleurstellend verlopen EK al onder druk - de ploeg pakte in de groepsfase geen punt en scoorde slechts één keer - maar lijkt na de zeperd tegen Oranje te moeten vrezen voor zijn baan.

"Zijn tactische keuzes voor deze wedstrijd werden vooraf al fel bekritiseerd", schrijft de Turkse krant Hürriyet. "Na de wedstrijd riepen de fans massaal om het ontslag van Günes, die na de 2-0 al even in beeld werd gebracht op de grote schermen. Hij was van streek en zijn hopeloze uitdrukking op het gezicht sprak boekdelen."

Ook Fanatik constateerde dat Turkije helemaal niets in de melk te brokkelen had en voerde de druk op Günes op. "We speelden ineffectief voetbal en werden van het veld geveegd door onze rivaal. Het EK was al een nachtmerrie en daarna volgden teleurstellingen tegen Montenegro en Letland. Günes is nu het doelwit."

Turkije, dat de WK-kwalificatiereeks begon met een 4-2-overwinning op Oranje, staat nu derde in groep G. Het Nederlands elftal en Noorwegen hebben ieder dertien punten, maar het doelsaldo is in het voordeel van Oranje.

