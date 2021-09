Memphis Depay is opvallend kritisch op zichzelf na zijn hattrick dinsdag in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Turkije. De 27-jarige aanvaller vindt dat hij beter moet spelen dan hij deed in de Johan Cruijff ArenA.

"We waren slordig en voornamelijk ik", zei Memphis tegenover de NOS. "In de beginfase leverde ik een paar ballen in, daar ben ik niet tevreden over. Ik verwacht meer van mezelf. Of ik niet blij ben? Ja, blij met het resultaat. Maar ik moet beter. Mensen denken weleens dat ik zweef, maar dat is niet zo."

Toch was Memphis - in ieder geval qua cijfers - de belangrijkste man aan Nederlandse kant. Hij maakte voor het eerst een hattrick in Oranje en kwam op een totaal van 33 interlandtreffers. Daarmee staat hij op de eeuwige topscorerslijst op een gedeelde zevende plaats met Johan Cruijff en Abe Lenstra.

"Dat zijn twee legendarische spelers, daar moet je niemand mee vergelijken", aldus Memphis. "Maar voor mij is het wel geweldig dat ik in de top tien sta. De top drie, daar ga ik nu voor."

Topscorers aller tijden Oranje Robin van Persie (2005-2017) - 50

Klaas-Jan Hunterlaar (2006-2015) - 42

Dennis Bergkamp (1990-2000) - 37

Arjen Robben (2003-2017) - 37

Ruud van Nistelrooij (1998-2011) - 35

Faas WIlkes (1946-1961) - 35

Abe Lenstra (1940-1959) - 33

Johan Cruijff (1966-1977) - 33

Memphis Depay (2013-heden) - 33

'Daar geniet ik echt van'

Ook het feit dat hij in zijn 71e interland eindelijk een hattrick maakte voor Oranje, stemt Depay uiteraard tevreden. "Ik heb vaak twee keer gescoord en dan hoopte ik tevergeefs op een hattrick. Dit keer kwam-ie gelukkig."

Memphis gaf ook nog de assist bij de 1-0 van Davy Klaassen, waarna de rollen bij de 2-0 waren omgedraaid. Het is bekend dat Memphis een klik heeft met Georginio Wijnaldum, maar onder Louis van Gaal heeft de samenwerking met Klaassen ook een hoog rendement.

"Hij speelde geweldig. Ik vond hem denk ik de beste van het veld, al speelden Virgil van Dijk en Stefan de Vrij ook heel goed. Davy weet wanneer hij in het strafschopgebied moet komen. Zijn 1-0, daar geniet ik echt van. Dat is voetbal. Het was sowieso een fantastische avond. Ik hoop dat heel Nederland heeft genoten."

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 6-13 (+16)

2. Noorwegen 6-13 (+7)

3. Turkije 6-11 (+3)

4. Montenegro 6-8 (-1)

5. Letland 6-5 (-3)

6. Gibraltar 6-0 (-22)