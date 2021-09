Louis van Gaal sloot zijn eerste interlandperiode sinds zijn terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal dinsdag af met een indrukwekkende 6-1-zege op directe concurrent Turkije. Toch denkt hij dat het Nederlands elftal zijn plafond nog lang niet heeft bereikt.

"Ik denk dat het vanaf nu alleen maar beter wordt", concludeerde hij tevreden bij de NOS. "We gaan nu automatismen krijgen. Alle spelers weten wat ze moeten doen. Ik heb op het eind ook veel gewisseld zodat ook de andere spelers zich de visie eigen kunnen maken."

Van Gaal zag dat Oranje de tegenstander vanaf het begin bij de keel greep en haast geen moment verslapte. "We hebben met totale pressie gespeeld en de jongens hebben dat negentig minuten volgehouden. Dat is niet normaal."

Volgens de bondscoach is dat het bewijs dat zijn aanpak snel zijn vruchten afwerpt. "Ik heb mijn visie op deze groep geprojecteerd", concludeert hij. "Dat is altijd maar afwachten, want als ze mijn visie niet accepteren, wordt het moeilijk. Maar vanaf de eerste dag heb ik het gevoel dat ze me accepteren, ondanks alle regels."

Toch had hij ondanks de ruime zege ook een punt van kritiek. "Ik vind dat we nog steeds te onzorgvuldig waren. Zeker bij balbezit kan het nog veel beter."

Louis van Gaal met invaller Guus Til, die het vijfde doelpunt van Oranje maakte. Louis van Gaal met invaller Guus Til, die het vijfde doelpunt van Oranje maakte. Foto: Getty Images

'De spelers willen alles doen voor elkaar'

Van Gaal, die bezig is aan zijn derde termijn als bondscoach, gaf eerder al te kennen dat het huidige Oranje de gretigste ploeg is waarmee hij ooit gewerkt heeft. Na de galavoorstelling tegen Turkije kon hij die woorden alleen maar onderstrepen.

"Het is een blije groep. De spelers willen alles doen voor elkaar. Als we met een goed plan komen, dan willen ze dat uitvoeren. Dat vertelde ik al na de wedstrijden tegen Noorwegen en Montenegro en dat zeg ik nu weer."

Met dertien punten uit zes wedstrijden deelt Nederland de eerste plaats in groep G met Noorwegen, dat wel een veel minder doelsaldo heeft dan Oranje. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer twee is veroordeeld tot het spelen van play-offs

"Onze belangrijkste ambitie is om het WK te halen", benadrukt Van Gaal. "Dat hebben we nu weer helemaal in eigen hand en dat is heel knap."