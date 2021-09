Aanvoerder Virgil van Dijk was dinsdag na afloop van de spectaculaire zege van Oranje op Turkije (6-1) lovend over het spel van zijn ploeg. Het Nederlands elftal veroverde dankzij de zege de koppositie in groep G van de WK-kwalificatiereeks.

"Het kan snel omslaan", zei Van Dijk kort na de wedstrijd bij de NOS. "Over deze wedstrijd kunnen we alleen maar positief praten, vooral over de eerste helft. Daarin ging bijna alles goed."

Dat kwam mede door het doelpunt van Davy Klaassen in de eerste minuut. "Zo'n snelle treffer helpt natuurlijk enorm", vervolgde Van Dijk. "Dat geeft een boost. Wat we vooral heel goed deden, was bij balverlies de bal heel snel terugveroveren. Tegen Montenegro ging dat al goed, maar nu nog veel beter."

Een kwartier na de openingsgoal maakte Memphis de tweede en nog voor rust tekende hij uit een strafschop voor de 3-0. De spits toverde er in de 38e minuut een ‘panenka’ uit. Door twee keer geel en dus rood voor Çaglar Söyüncü moest Turkije aan het einde van de eerste helft al met tien man verder.

Virgil van Dijk kijkt met een goed gevoel terug op de spectaculaire zege van Oranje op Turkije. Foto: Pro Shots

Blessure Van Dijk valt mee

Na rust werd het nog mooier voor Oranje. Memphis voltooide in de 54e minuut zijn hattrick door de 4-0 binnen te koppen en tien minuten voor tijd scoorde invaller Guus Til ook nog. Het Nederlandse slotakkoord was voor Donyell Malen, die in de laatste minuut de imponerende 6-0 maakte. Turkije scoorde daarna via Cengiz Ünder ook nog, maar dat deerde niemand in de ArenA.

"We hebben heel veel besprekingen gehad en veel nabesproken van de afgelopen twee duels. We wisten dat het vandaag moeilijk zou kunnen worden", aldus Van Dijk, die antwoord geeft op de vraag waarom het dinsdagavond zo goed ging. "Maar door uitstekend aan de wedstrijd te beginnen, hebben we problemen voorkomen."

In de laatste minuten raakte Van Dijk nog geblesseerd aan een enkel. "Het valt gelukkig mee", zei de verdediger van Liverpool, die net hersteld is van een zware knieblessure.

Op 8 oktober vervolgt Oranje de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Letland en drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in De Kuip. De laatste drie speelronden in de groep staan in november op het programma.