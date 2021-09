Frankrijk heeft na een serie zonder overwinningen eindelijk weer eens een goed resultaat geboekt. De regerend wereldkampioen was dinsdag in de WK-kwalificatie thuis met 2-0 te sterk voor Finland.

Frankrijk had de zege grotendeels te danken aan Antoine Griezmann, die beide doelpunten voor zijn rekening nam en dat deed op buitengewoon fraaie wijze.

Halverwege de eerste helft opende de spits, die de afgelopen transferperiode door FC Barcelona werd verhuurd aan Atlético Madrid, de score door op aangeven van Karim Benzema met buitenkant links de Finse doelman Lukas Hradecky te passeren.

Die voorsprong verdubbelde Griezmann vroeg in de tweede helft. Na een pass van Léo Dubois scoorde hij vanuit een bijna onmogelijke hoek. Die klap kwam Finland niet meer te boven.

Frankrijk was eerder deze interlandperiode tegen zowel Oekraïne als Bosnië-Herzegovina blijven steken op een 1-1-gelijkspel. Deze zomer stelde de ploeg ook teleur op het EK, waar al in de achtste finales na penalty's werd verloren van Zwitserland.

Ondanks de verre van vlekkeloze reeks lijken 'Les Bleus' hard af te stevenen op WK-deelname. Met twaalf punten uit zes wedstrijden staat Frankrijk in groep D ruim boven Finland en Oekraïne, die pas vijf punten hebben.

Portugal bleek Cristiano Ronaldo niet nodig te hebben tegen Azerbeidzjan. Portugal bleek Cristiano Ronaldo niet nodig te hebben tegen Azerbeidzjan. Foto: ANP

Portugal wint zonder Ronaldo, Denemarken haalt uit

Ook Portugal ligt op koers om volgend jaar mee te doen in Qatar. In Bakoe werd eenvoudig met 0-3 gewonnen van Azerbeidzjan. De treffers kwamen op naam van Bernardo Silva, André Silva en Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo ontbrak bij Portugal vanwege een schorsing. De vedette heeft inmiddels voor de eerste keer meegetraind met Manchester United, de Engelse club die hem onlangs overnam van Juventus.

Portugal gaat in de groep nu aan de leiding. De voorsprong op Ierland, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Ierland, bedraagt twee punten.

Denemarken deed eveneens goede zaken door in groep F een klinkende zege op Israël te boeken. Het duel in Kopenhagen eindigde in 5-0, waardoor de Denen nu zeven punten boven nummer twee Schotland staan. Israël, waar PSV'er Eran Zahavi de hele wedstrijd meespeelde, bezet de derde plaats.

Bekijk de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie