Het Nederlands elftal heeft dinsdag dankzij een indrukwekkende overwinning op Turkije de koppositie veroverd in groep G van de WK-kwalificatie. Door een hattrick van Memphis Depay en treffers van Davy Klaassen, Guus Til en Donyell Malen won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal met 6-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Na 54 seconden zette Klaassen het wervelende Oranje al op een 1-0-voorsprong. Een kwartier later maakte Memphis de tweede en nog voor rust tekende hij uit een strafschop voor de 3-0. De spits toverde er in de 38e minuut een ‘panenka’ uit. Door twee keer geel en dus rood voor Çaglar Söyüncü moest Turkije aan het einde van de eerste helft al met tien man verder.

Na rust werd het nog mooier voor Oranje. Memphis voltooide in de 54e minuut zijn hattrick door de 4-0 binnen te koppen en tien minuten voor tijd scoorde invaller Guus Til ook nog. Het Nederlandse slotakkoord was voor Donyell Malen, die in de laatste minuut de imponerende 6-0 maakte. Turkije scoorde daarna via Cengiz Ünder ook nog, maar dat deerde niemand in de ArenA.

Door de schitterende zege gaat Oranje dankzij een veel beter doelsaldo dan nummer twee Noorwegen aan kop in groep G, terwijl Turkije twee punten minder heeft en van de eerste naar de derde plek zakte. De Noren wonnen dinsdag door goals van Erling Haaland (drie), Kristian Thorstvedt en Alexander Sørloth met 5-1 van Gibraltar. Montenegro-Letland eindigde in 0-0.

Op 8 oktober vervolgt Oranje de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Letland en drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in De Kuip. De laatste drie speelronden in de groep staan in november op het programma.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 6-13 (+16)

2. Noorwegen 6-13 (+7)

3. Turkije 6-11 (+3)

4. Montenegro 6-8 (-1)

5. Letland 6-5 (-3)

6. Gibraltar 6-0 (-22)

Klaassen en Memphis uitblinkers voor rust

Er waren dinsdagavond in de ArenA duizenden Turkse fans aanwezig. Ze overstemden al voor de wedstrijd de Oranje-supporters, maar dat veranderde snel. De ploeg van Van Gaal walste in de eerste helft in hoog tempo over de Turken, met de 1-0 van Klaassen na 54 seconden als startschot.

Na een slordigheid achterin bij Turkije pikte Berghuis op en die vond Klaassen, die in het strafschopgebied de een-twee aanging met Memphis. Oog-in-oog met de Turkse doelman Ugurcan Çakir schoof hij de bal vervolgens via de binnenkant van de paal binnen (1-0).

Een kwartier later was het al 2-0. Ditmaal was Klaassen aangever met een prachtige voetbeweging en Memphis de afmaker. De aanvaller van FC Barcelona schoot koel raak in de hoek (2-0).

Alsof het nog niet genoeg was voor Klaassen en Memphis vertolkten zij ook de hoofdrollen bij de 3-0 in de 38e minuut. Het was Klaassen die werd neergehaald in het strafschopgebied en Memphis nam de penalty. Met een ‘panenka’ tekende hij voor zijn 32e interlandtreffer.

Zo was het de beste eerste helft sinds tijden van Oranje, dat via nogmaals Klaassen en Berghuis meer kansen kreeg. Tot overmaat van ramp voor Turkije pakte Söyüncü vlak voor rust zijn tweede gele kaart en dus rood voor een overtreding op Memphis.

Turkije had dinsdag niets in te brengen tegen een wervelend Nederlands elftal. Turkije had dinsdag niets in te brengen tegen een wervelend Nederlands elftal. Foto: ANP

Koopmeiners vervangt halverwege De Jong

Met elf tegen tien en 3-0 op het scorebord was het halverwege al beslist in de ArenA. Het gaf Van Gaal de mogelijkheid om Frenkie de Jong rust te gunnen en Teun Koopmeiners verving hem. Bij Turkije bleef Feyenoorder Orkun Kökçü in de kleedkamer achter.

Oranje bleef zich uitleven, met de 4-0 van Memphis in de 54e minuut tot gevolg. Berghuis bracht de bal koppend voor en Memphis werkte de bal bijna op de lijn eveneens met het hoofd binnen. Het betekende de eerste hattrick ooit van Memphis in Oranje en zijn 33e interlandtreffer in totaal. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Johan Cruijff en Abe Lenstra.

Berghuis wilde zelf ook nog scoren, maar tot twee keer toe ging een schot er niet in. Voor de achttienjarige Rensch was het ondertussen een prachtige wedstrijd om als invaller te debuteren in Oranje. Til, Malen en Ryan Gravenbverch kregen daarna ook nog speeltijd als invaller.

Het was Til die tien minuten voor tijd met zijn eerste interlandtreffer tekende voor de 5-0 en daarmee was de schiettent nog niet over. Malen maakte in de negentigste minuut de zesde goal. Het werd in de 92e minuut via Ünder nog wel 6-1, maar dat gaf de prachtige avond voor Oranje, dat op koers ligt voor het WK, niet minder glans.