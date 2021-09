Het Nederlands elftal moet het in de WK-kwalificatiewedstrijd volgende maand tegen Letland stellen zonder Georginio Wijnaldum. De reserve-aanvoerder kreeg dinsdag geel tegen Turkije en is geschorst voor het duel in Riga.

Nederland-Turkije is dinsdag om 20.45 uur begonnen in de Johan Cruijff ArenA en dus nog niet afgelopen. Halverwege leidde Nederland met 3-0 door twee goals van Memphis Depay en een treffer van Davy Klaassen.

In de 31e minuut, bij een 2-0-voorsprong, kreeg Wijnaldum geel van scheidsrechter Daniele Orsato, nadat hij in maart in de uitwedstrijd tegen Turkije ook al geel pakte.

In de WK-kwalificatie zijn twee gele kaarten al genoeg voor een schorsing. Daley Blind miste zaterdag al de kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro omdat hij twee keer op de bon was gegaan.

De wedstrijd van Oranje tegen Letland wordt gespeeld op vrijdag 8 oktober. Drie dagen later is in De Kuip de confrontatie met Gibraltar en dan zal Wijnaldum weer inzetbaar zijn.