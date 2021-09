Het Nederlands elftal begint dinsdagavond met Steven Bergwijn aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De aanvaller van Tottenham Hotspur vervangt in de Johan Cruijff ArenA de geblesseerde Cody Gakpo, terwijl Stefan de Vrij centraal achterin de voorkeur krijgt boven Matthijs de Ligt.

Opstelling Oranje Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Memphis, Berghuis.

Opstelling Turkije Çakir; Ayhan, Demiral, Söyüncü, Müldür; Ünder, Kökçü, Çalhanoglu, Yokuslu, Karaman; Yilmaz.

Bondscoach Louis van Gaal kondigde maandag op zijn persconferentie al aan dat de van een schorsing teruggekeerde Daley Blind weer als linksback zou starten. Zaterdag tegen Montenegro (4-0) werd hij vervangen door Tyrell Malacia.

Ook Van Dijk keert terug in de basis, nadat hij tegen Montenegro rust kreeg. Hij vormt het centrale duo met De Vrij, terwijl De Ligt voor het eerst in jaren gepasseerd is. Rechtsback Denzel Dumfries completeert de defensie.

Op het middenveld wijzigt Van Gaal niets. Hij kiest opnieuw voor Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Davy Klaassen en voorin houdt hij vast aan rechtsbuiten Steven Berghuis en spits Memphis Depay. Op links begint Bergwijn, nadat hij eerder deze zomer niet tot de EK-selectie behoorde van toenmalig bondscoach Frank de Boer. Gakpo raakte tegen Montenegro geblesseerd.

Turkije heeft punt voorsprong

Bij Turkije, dat 39e staat op de FIFA-wereldranglijst, is er opnieuw een basisplaats voor Orkun Kökçu. De Feyenoord maakte zaterdag tegen Gibraltar (0-3) de negentig minuten vol.

Nederland-Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. Noorwegen, dat derde staat in de groep, speelt tegelijkertijd thuis tegen Gibraltar en Montenegro neemt het op tegen Letland.

De Turken beginnen de kraker in de ArenA met een punt voorsprong op Nederland en dat is vooral te danken aan de 4-2-overwinning op Oranje in maart in Istanboel.