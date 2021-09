De FIFA is een tuchtrechtelijk onderzoek begonnen na de chaotische taferelen bij de kraker in de WK-kwalificatie tussen Brazilië en Argentinië. Het duel werd zondagavond gestaakt nadat de Braziliaanse gezondheidsautoriteit probeerde spelers van het veld te halen.

De FIFA liet al weten de gebeurtenissen te betreuren, maar eerst de officiële rapporten af te wachten voordat er een beslissing zou worden genomen. Dinsdag kwam de mededeling dat er een tuchtzaak wordt gestart.

"Daarin zal moeten blijken in hoeverre er disciplinaire maatregelen worden genomen", laat de wereldvoetbalbond in een verklaring weten. "We hebben beide teams naar aanvullende informatie gevraagd over hoe het zover heeft kunnen komen."

De Braziliaanse gezondheidsautoriteit verstoorde het duel in São Paulo al na vijf minuten, omdat een aantal Argentijnse spelers zich niet aan de coronaregels zou hebben gehouden. De scheidsrechter besloot daarop het duel te staken.

De spelers om wie het gaat - Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (beiden Aston Villa), Cristian Romero en Giovani Lo Celso (beiden Tottenham Hotspur) - spelen in de Premier League. Ze zouden zich bij aankomst in Brazilië niet aan de quarantaineplicht hebben gehouden en bovendien hun reisdocumenten onjuist hebben ingevuld.

Brazilië en Argentinië liggen op koers om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Qatar. Brazilië staat bovenaan in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks, het eveneens nog ongeslagen Argentinië is de nummer twee.