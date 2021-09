Mark Parsons heeft dinsdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Oranjevrouwen bekendgemaakt. Met FC Twente-verdediger Caitlin Dijkstra kiest de opvolger van Sarina Wiegman voor slechts één debutant.

De 22-jarige Dijkstra was tot voor kort aanvoerder van Oranje onder 23. De Bredase maakte deze zomer de overstap van Ajax naar landskampioen FC Twente.

Oranje neemt het deze maand op tegen Tsjechië (17 september in Groningen) en IJsland (21 september, uit) in de WK-kwalificatie. Parsons houdt grotendeels vast aan de selectie van Wiegman.

Van de 22 speelsters die op de Olympische Spelen de kwartfinales haalden, zijn alleen Lynn Wilms (geblesseerd) en de 35-jarige keeper Loes Geurts niet van de partij.

De Amerikaanse Brit Parsons voegt verder ADO-keeper Barbara Lorsheijd, Jill Baijings (SGC Essen) en Katja Snoeijs (Bordeaux) toe aan de selectie. De dertigjarige Lorsheijd werd al eens eerder opgeroepen, maar speelde nog geen interlands. Voor Snoeijs en Baijings is het ook een terugkeer in Oranje.

Parsons wil later meer nieuwe gezichten toevoegen aan selectie

"De tijd tussen het einde van de Spelen en deze interlands is erg kort", verklaart Parsons zijn vrijwel identieke selectie. "We kunnen weinig veranderen, ook omdat er maar weinig wedstrijden zijn gespeeld."

"Als we wat verder vooruitkijken naar de komende drie maanden, dan zullen we wel veranderingen gaan zien", kondigt de nieuwe bondscoach aan. "Op het juiste moment zullen er nieuwe gezichten in de ploeg komen."

Parsons was van 2012 tot afgelopen zomer actief in de Amerikaanse vrouwencompetitie, waar hij drie verschillende clubs trainde. "Ik kijk ernaar uit om bij Nederland aan de slag te gaan. Het land staat enorm achter het team."

"De speelsters zijn altijd toegankelijk en oprecht geweest. Op dat soort mensen kun je bouwen", aldus Parsons.

Naast Tsjechië en IJsland zijn Cyprus en Belarus opponenten van Oranje op weg naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.