De Nederlandse clubs hebben in de afgelopen transferperiode bijna 200 miljoen dollar (zo'n 165 miljoen euro) verdiend aan de verkoop van spelers. Daarmee staat Nederland wereldwijd gezien op de zesde plek wat betreft inkomsten, achter de vijf grootste voetballanden van Europa.

De Duitse clubs haalden tussen 1 juni en 31 augustus bijna 463 miljoen dollar op, net iets meer dan de clubs uit Frankrijk (457,3 miljoen). In Engeland (409,8 miljoen), Italië (408,2 miljoen) en Spanje (260,2 miljoen) werd ook meer verdiend dan in Nederland.

De mondiale voetbalfederatie FIFA publiceerde dinsdag voor het tweede jaar op rij een rapport met een analyse van de zomerse transferperiode. In totaal waren er wereldwijd 7.748 spelers die van club wisselden, vrijwel gelijk aan het aantal van vorig jaar. In 2019 vonden ruim 9.000 transfers plaats in de zomer. De afname van de handel in spelers is volgens de FIFA een gevolg van de coronacrisis.

Dat valt ook op te maken uit de transferbedragen. In 2019 werd voor ruim 5 miljard dollar uitgegeven aan spelers, vorig jaar was dat 4 miljard en nu is dat bedrag teruggelopen tot zo'n 3,7 miljard.

PSV verkocht Donyell Malen voor 30 miljoen euro aan Borussia Dortmund. Foto: Getty Images

Nederland gaf 53,6 miljoen uit aan transfers

In Europa vonden verreweg de meeste transfers plaats: ruim 70 procent van het totaal. Het aandeel van de Europese clubs in de totale transferopbrengst is bijna 90 procent. Zoals gebruikelijk gaven de clubs uit Engeland het meeste geld uit: in totaal bijna 1,15 miljard dollar.

Nederland staat op de tiende plaats met 53,6 miljoen aan transferuitgaven. De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie haalden met uitgaande transfers bijna vier keer zoveel geld op.

Het aantal spelerswisselingen in het internationale vrouwenvoetbal nam met bijna 9 procent toe naar 567. Bij de vrouwen wordt echter nog steeds amper betaald voor transfers. In totaal ging het in de afgelopen zomer om 1,2 miljoen dollar.