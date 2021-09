Alle toeschouwers bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro (4-0) die zaterdag in Eindhoven het veld op kwamen, krijgen een stadionverbod. In totaal renden zeker zestien fans het veld op, onder wie de dertienjarige Amin die in de slotfase van het duel erin slaagde een selfie te maken met Memphis Depay.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De Amsterdamse jongen deed een dag later trots zijn verhaal op diverse tv-zenders. Zijn ouders kregen dinsdag in een telefonisch gesprek van de KNVB te horen dat hij, net als de andere veldbetreders, in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen.

Voor degenen voor wie het de eerste overtreding betreft, kan het stadionverbod worden versoepeld naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten dan een alternatieve straf aanvaarden.

Iedereen die het veld op kwam, krijgt ook een boete. Die is normaal gesproken 450 euro, maar voor Amin heeft de KNVB zijn leeftijd meegewogen. Voor de jonge selfiemaker bedraagt de boete 100 euro.

In totaal betraden zestien fans het veld bij Nederland-Montenegro. In totaal betraden zestien fans het veld bij Nederland-Montenegro. Foto: Pro Shots

Veld betreden is voor jong en oud verboden

"Het veld betreden tijdens en rondom een wedstrijd is voor jong en oud verboden", aldus de KNVB. "Dat is niet voor niets, veldbetreding door fans kan namelijk voor vervelende en onveilige situaties zorgen. Het mag dus ook niet als je geen kwaad in de zin hebt, zoals gelukkig zaterdag het geval bleek."

"Niet alleen kunnen de stewards op dat moment niet iemands intenties beoordelen, zo'n actie zet ook anderen aan om het veld op te komen. Dit gebeurde vervolgens ook bij deze wedstrijd, zeker vijftien personen volgden zijn voorbeeld. Om dit tegen te gaan, zijn er internationaal regels opgesteld voor bonden, clubs en bezoekers."

75 Van Gaal botst met journalist: 'Jij hebt geen verstand van voetbal'

Stewards konden niet voorkomen dat Amin veld op kwam

Opvallend was het gemak waarmee Amin in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het veld op kon komen. Terwijl het spel stillag, rende hij richting Depay, die bereid was om kort te poseren en de jongen daarna richting zijlijn duwde.

"Ik zag hem al van verre afstand aan komen", zei de aanvaller van FC Barcelona en Oranje. "Ik had me erop voorbereid. Ik weet dat het niet hoort. Maar als hij er dan is, dan is hij er toch en maak ik een foto." De jonge fan rende daarna snel terug naar zijn plek op de tribune en belde vervolgens direct zijn moeder om te vragen of ze gezien had wat hij had gedaan.

De stewards langs het veld konden het hele gebeuren niet voorkomen. "Het blijft mensenwerk", aldus de KNVB. "Bij de supporters die na afloop het veld op kwamen, werd wel tijdig ingegrepen. Die lukte het nauwelijks om bij de spelers te komen."

Dinsdag speelt Oranje opnieuw een thuiswedstrijd. Ditmaal is Turkije de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Het duel begint om 20.45 uur.