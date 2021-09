Bondscoach Bert Konterman van Oranje onder 19 jaar heeft vijf spelers naar huis gestuurd vanwege het overtreden van de coronaprotocollen, bevestigt de KNVB dinsdag tegen De Telegraaf. Het gaat om Ar'jany Martha, Mimeirhel Benita, Xavi Simons (foto), Naci Ünüvar en Rio Hillen.

Het vijftal kwam maandag dan ook niet in actie toen het jeugdelftal in Katwijk een oefenwedstrijd tegen Italië (0-3) speelde. Volgens De Telegraaf zouden Martha (Ajax) en Benita (Feyenoord) vrouwen op de kamer hebben uitgenodigd en dat is tegen de (corona)regels in.

Simons (Paris Saint-Germain), Ünüvar en Hillen (beiden Ajax) waren naar verluidt kort op die kamer. Het trio zou zijn afgegaan op de harde muziek. Ze vertrokken direct weer toen duidelijk werd wat er aan de hand was, maar werden toch betrapt. De KNVB wil alleen bevestigen dat het vijftal niet langer deel uitmaakt van de selectie.

"Martha, Benita, Ünüvar, Hillen en Simons hebben de bubbel van het team doorbroken en zijn daarom teruggestuurd naar hun clubs", zegt de voetbalbond in een reactie aan De Telegraaf. "De KNVB heeft een verantwoordelijkheid naar clubs en spelers om alles zo coronaproof mogelijk te organiseren."

Oranje onder 19 jaar werkt toe naar de eerste kwalificatieronde voor het EK 2022. De ploeg van Konterman zit in een groep met Israël, Cyprus en Moldavië. De wedstrijd tegen Italië was voor de Nederlandse talenten de eerste interland in bijna twee jaar.

Konterman was in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog interim-trainer bij PEC Zwolle, waar hij de taken overnam van John Stegeman. De oud-verdediger had bij de Eredivisionist door kunnen gaan als assistent van de huidige hoofdtrainer Art Langeler, maar hij koos voor een terugkeer bij de KNVB.