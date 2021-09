Voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona heeft maandagavond de komst van Luuk de Jong verdedigd. De 59-jarige Spanjaard denkt dat de Nederlandse spits, die op huurbasis is overgenomen van Sevilla, van waarde kan zijn voor de Catalanen.

Niet alle fans van FC Barcelona lijken even blij met de komst van de 31-jarige De Jong. De 38-voudig international komt in de plaats van Antoine Griezmann, die voor minstens één seizoen aan Atlético Madrid is verhuurd, maar de Nederlander is een heel ander type speler dan de Fransman.

"Zelfs Johan Cruijff kwam soms met oplossingen die niet in de lijn van zijn filosofie lagen", zei Laporta op de Spaanse televisiezender Sport 3. "Datzelfde geldt voor Josep Guardiola. Een speler als Luuk de Jong kan ons op sommige momenten goed helpen door de verdedigers van de tegenstander onder druk te zetten."

Trainer Ronald Koeman werkte in zijn tijd als bondscoach van Oranje al samen met De Jong, voor wie een rol als pinchhitter lijkt weggelegd bij Barcelona. De spits mist wel wedstrijdritme, want hij speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Sevilla. Hij trainde maandag voor het eerst mee bij zijn nieuwe club.

Laporta is in ieder geval niet rouwig om het vertrek van Griezmann. De dertigjarige Fransman heeft sinds zijn komst in 2019 nog niet kunnen imponeren bij Barcelona en werd onlangs nog uitgefloten door de eigen fans.

"Griezmann is een geweldige speler en zijn instelling was altijd goed, maar hij paste niet in ons systeem. Griezmann was gewoon niet de speler die we nodig hadden. Maar ik heb hem altijd zijn best zien doen", aldus Laporta.