Sébastien Haller heeft Ivoorkust aan een belangrijke overwinning geholpen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Met twee goals was de spits van Ajax beslissend in de thuiswedstrijd tegen Kameroen: 2-1.

Haller opende voor eigen publiek in Abidjan in de twintigste minuut de score uit een penalty. Tien minuten later verdubbelde hij de voorsprong met een schuiver in de verre hoek. De geboren Fransman werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Op dat moment had Kameroen de spanning al terug weten te brengen via Moumi Ngamaleu, die na een uur spelen een strafschop benutte. De grootste kansen in de slotfase waren voor Ivoorkust, dat nog een keer de lat raakte en de overwinning niet meer in gevaar zag komen.

Bij Ivoorkust stond ook PSV'er Ibrahim Sangaré in de basis. De middenvelder ging aan het einde van de eerste helft met een brancard naar de kant, maar de schade bleek dusdanig mee te vallen dat hij terugkeerde en de hele wedstrijd uit kon spelen.

Ivoorkust kon de overwinning goed gebruiken nadat het vorige week aan de groepsfase van de WK-kwalificatie in Afrika was begonnen met een doelpuntloos gelijkspel bij Mozambique. De 'Olifanten' nemen nu de koppositie over van Kameroen, dat was begonnen met een 2-0-zege op Malawi.

De potentiële WK-deelnemers uit Afrika zijn onderverdeeld in tien groepen van vier landen. De tien groepswinnaars stromen door naar de knock-outronde, waarin vijf tickets voor het eindtoernooi in Qatar zijn te verdienen.