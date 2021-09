Hoewel Turkije met louter nederlagen roemloos afging op het EK en onlangs puntenverlies leed in het WK-kwalificatieduel met Montenegro (2-2), is bondscoach Louis van Gaal onder de indruk van de ploeg van bondscoach Senol Günes. Hij schat de Turken, die dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegenover Oranje staan, het hoogst in van alle tegenstanders in groep G.

"Dit wordt voor mij de zwaarste wedstrijd in de groep", denkt Van Gaal. "Een heel belangrijke wedstrijd, maar geen finale, want in onze groep is gebleken dat iedereen van elkaar kan winnen en verliezen. We kunnen een belangrijke stap zetten."

De bekendste speler aan Turkse kant is Feyenoorder Orkun Kökçü, terwijl ook Enes Ünal (NAC Breda en FC Twente) een verleden heeft in de Eredivisie. Het tweetal stond zaterdag tegen Gibraltar (0-3 winst) in de basis. Halil Dervisoglu (voormalig Sparta Rotterdam en FC Twente) viel in en scoorde voor de nummer 39 van de FIFA-ranking.

Van Gaal: "Turkije heeft lepe spelers die in de top spelen. In de door ons verwachte basisopstelling staan maar twee spelers uit de Turkse competitie en die spelen bij Fenerbahçe en Besiktas, de topclubs. Dat zegt veel."

'Er zit speldiscipline in'

De Turken beginnen de kraker in de ArenA met een punt voorsprong op Nederland en dat is vooral te danken aan de 4-2-overwinning op Oranje in maart in Istanboel. Frank de Boer was destijds nog bondscoach en zag dat zijn ploeg kwetsbaar was in de omschakeling.

Van Gaal denkt dat de Turken ook in de ArenA op een uitbraak zullen loeren. "De Turkse bondscoach heeft er speldiscipline ingekregen en zegt dat hij altijd goed speelt tegen grote landen. Dan heb ik het vermoeden dat hij compact gaat verdedigen en op de counter gaat spelen, al weet je het nooit met de Turken."

In de uitwedstrijd tegen Turkije oogde Oranje defensief kwetsbaar, maar inmiddels heeft de verdediging een metamorfose doorgemaakt. De Boer koos in maart voor Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Owen Wijndal en doelman Tim Krul. Van die vijf zal in de ArenA waarschijnlijk alleen Blind starten en dan als linksback. Het lijkt erop dat Stefan de Vrij de voorkeur krijgt boven De Ligt.

'We gaan hem missen'

Van Gaal zal zijn elftal ook voorin moeten wijzigen ten opzichte van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Montenegro zaterdag in Eindhoven. Linksbuiten Cody Gakpo is geblesseerd afgehaakt.

"We gaan hem missen. Cody heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik zeg niet wie hem vervangt. Ik wil de Turkse bondscoach niet wijzer maken dan hij al is."

Nederland-Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. Noorwegen, dat derde staat in de groep, speelt tegelijkertijd thuis tegen Gibraltar en Montenegro neemt het op tegen Letland.