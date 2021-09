Bondscoach Senol Günes van Turkije ziet zijn ploeg niet als underdog in de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Oranje. Günes benadrukte een dag voor de wedstrijd dat Turkije boven Nederland staat in de poule.

"We hebben de touwtjes in handen, wij staan bovenaan", zei Günes maandag tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Turkije verdedigt dinsdagavond een voorsprong van één punt op het Nederlands elftal. Voor Oranje is het belangrijk om de macht te grijpen in groep G van de WK-kwalificatie. In dat geval houdt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal rechtstreekse kwalificatie voor de mondiale eindronde in eigen hand.

Want alleen de winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. Het Nederlands elftal eindigt de poulefase in oktober en november met wedstrijden tegen Letland, Gibraltar, Montenegro en Noorwegen.

Bondscoach Günes staat onder druk in Turkije na drie verloren groepswedstrijden op het EK en het gelijkspel van woensdag tegen Montenegro (2-2) in de WK-kwalificatie. Ook de winst van zaterdag op Gibraltar (3-0) had volgens zijn criticasters hoger mogen uitvallen.

Günes heeft begrip voor kritiek

Turkije verspeelde in maart ook al twee punten tegen Letland (3-3). "Als je vier punten verliest tegen Letland en Montenegro krijg je kritiek", besefte Günes. "Maar we hebben ook met 4-2 van het Nederlands elftal gewonnen en Noorwegen hebben we met 3-0 verslagen. Laten we daar vertrouwen van krijgen. We staan nog steeds bovenaan."

Günes wilde zijn basisformatie voor het duel met het Nederlands elftal niet prijsgeven. Feyenoorder Orkun Kökçü mocht vorige week invallen tegen Montenegro en had zaterdag een basisplaats tegen Gibraltar. Halil Dervişoğlu, geboren in Rotterdam, mocht zaterdag invallen tegen Gibraltar en opende de score.

Nederland-Turkije begint dinsdag om 20.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.