Voetballegende Pelé heeft dit weekend een operatie ondergaan om een vermoedelijke tumor in de dikke darm te verwijderen. De tachtigjarige Braziliaan meldt op Instagram dat het goed met hem gaat.

"De tumor is gevonden tijdens routineonderzoek naar hart- en bloedvaten in laboratoriumonderzoek van de afgenomen monsters", aldus het Albert Einstein Ziekenhuis in São Paulo, waar Pelé sinds 31 augustus verblijft.

"Afgelopen zaterdag heb ik een operatie ondergaan waarbij er verdacht weefsel uit mijn dikke darm is verwijderd", zei Pelé maandag op Instagram, waarbij hij meldde dat hij zich goed voelde. "De tumor was gevonden tijdens de testen die ik vorige week had genoemd."

"Gelukkig ben ik eraan gewend om grote overwinningen met jullie te vieren", vervolgde Pelé. "Ik ga deze wedstrijd tegemoet met een glimlach op zijn gezicht, heel veel optimisme en geluk dat ik word omringd door de liefde van familie en vrienden."

Pelé ligt al bijna week in ziekenhuis

Pelé werd zes dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Braziliaanse media onderging hij een serie routineonderzoeken nadat bij hem een niet nader omschreven kwaal was vastgesteld.

De persoonlijke adviseur van de oud-voetballer zei eerder dat er geen sprake was van een ernstige situatie. "Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Hij ondergaat een batterij aan testen. Dat lukt niet allemaal in één dag", liet zijn zakelijke partner Joe Fraga weten.

Drievoudig wereldkampioen Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden, had de laatste jaren meermaals problemen met zijn gezondheid. Zo werd hij geopereerd aan zijn prostaat, wervelkolom en heup. Ook belandde hij twee jaar geleden in het ziekenhuis wegens een urineweginfectie.