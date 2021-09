Franck Ribéry plakt nog minimaal een seizoen vast aan zijn carrière. De 38-jarige aanvaller tekende maandag een contract bij de Italiaanse promovendus Salernitana.

Ribéry speelde ook de afgelopen twee jaar al in de Serie A, bij Fiorentina. Daar werd zijn contract deze zomer niet verlengd. Het was daarna de vraag of hij nog naar een nieuwe club op zoek zou gaan of een punt achter zijn carrière zou zetten.

De voormalige Franse international maakte jarenlang furore bij Bayern München, waar hij een succesvolle tandem vormde met Arjen Robben. Met de Duitse topclub won Ribéry negen landstitels en in 2013 de Champions League.

Na zijn vertrek bij Bayern streek Ribéry neer bij Fiorentina, waar hij een basisplaats afdwong en vijf keer scoorde in vijftig wedstrijden. Tot zijn teleurstelling bleek dat niet genoeg om een nieuw contract te krijgen in Florence.

Met Salernitana kiest Ribéry voor een club die afgelopen seizoen naar het hoogste niveau promoveerde. De eerste twee wedstrijden in de Serie A gingen echter verloren.

"Ons doel is om niet te degraderen", zei Ribéry bij zijn aanstelling. "Tijdens mijn hele carrière heb ik puur voor het voetbal gekozen. Als geld mijn drijfveer was geweest, had ik hier niet getekend."