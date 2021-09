Uitsupporters zijn vanaf volgende week weer welkom bij de drie Europese clubtoernooien. Verschillende clubs hebben maandag van de UEFA te horen gekregen dat zij weer uitpubliek mogen ontvangen.

Het gaat om wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League. Van die drie toernooien begint volgende week de groepsfase.

Clubs mogen ongeveer 5 procent van de bezoekerscapaciteit van het complex beschikbaar stellen voor uitsupporters. Het verbod was langdurig van kracht vanwege de coronapandemie.

De fans die hun team in de uitduels willen ondersteunen zijn nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar hun club speelt. Ook supporters die hun nationale elftal in het buitenland willen aanmoedigen, mogen vermoedelijk weer het stadion in, mits de lokale autoriteiten daar toestemming voor geven.

Ajax is de enige Nederlandse club die speelt in de Champions League en PSV komt uit in de Europa League. Feyenoord, Vitesse en AZ maken hun opwachting in de Conference League, een toernooi dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden.