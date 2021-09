Zakaria Aboukhlal is maandag met de Marokkaanse selectie veilig teruggekeerd op het trainingscomplex van de Marokkaanse voetbalbond. De AZ-aanvaller zat een dag eerder nog vast in Guinee, nadat daar een staatsgreep werd gepleegd. Mede door ingrijpen van de Marokkaanse koning Mohammed VI konden Aboukhlal en zijn ploeggenoten veilig terugkeren.

De 21-jarige Aboukhlal was samen met onder anderen Souffian El Karouani van NEC in Guinee voor een WK-kwalificatiewedstrijd van Marokko in de hoofdstad Conakry. De FIFA besloot de wedstrijd, die eigenlijk maandag gespeeld had moeten worden, om veiligheidsredenen uit te stellen.

Volgens Aboukhlal was er zaterdag bij aankomst in Guinee nog niets te merken van het naderende onheil. "We zijn naar het hotel gegaan en dat was prima. Daarna hebben we getraind en zijn we gaan slapen. De volgende dag zijn we gaan ontbijten en was er nog niets aan de hand."

Het ging mis toen Aboukhlal op zijn kamer even zat te rusten. "Opeens hoorde ik schoten", zei de geboren Amsterdammer. "Ik dacht eerst nog dat het vuurwerk was, wat niet echt logisch was. Je denkt niet snel aan iets anders. Het bleef doorgaan en bij de lunch kregen we te horen dat ze bezig waren om de president gevangen te nemen. Toen wisten we dat het schoten waren en dat bleef de hele dag doorgaan."

'Wist niet of de mensen blij of boos waren'

Aboukhlal kreeg te horen dat de koning werd ingeschakeld om de selectie van Marokko terug te halen. "Dat was nog niet makkelijk, want alle vliegvelden waren al dicht. Gelukkig was het vliegtuig waarmee we gekomen waren nog in het land. Via de achterdeur van het hotel moesten we toen snel weg en met de bus naar het vliegveld. Er reden militairen voor ons en de gordijnen moesten dicht blijven."

In de bus beleefde Aboukhlal vervolgens angstige momenten. "Er werd geschreeuwd en tegen de bus geschopt", vertelde hij. "Op een gegeven moment stonden we stil in dat hele gebeuren. Dan schrikt iedereen. We wisten niet of de mensen blij of boos waren. Gelukkig voor ons waren ze blij. Toen we daar doorheen waren, kregen we het voor elkaar om terug te komen."

Aboukhlal voegt zich deze week weer bij de selectie van AZ. De Alkmaarders nemen het zondag thuis op tegen PSV.