Zowel Louis van Gaal als Memphis Depay zegt een goed gevoel te hebben over hun hernieuwde samenwerking, nadat een gezamenlijke periode bij Manchester United uitliep op een teleurstelling. De aanvaller is bij het Nederlands elftal de onomstreden spits, terwijl hij vijf jaar geleden bij de Premier League-club op een zijspoor belandde.

"Als iets in het verleden niet succesvol is geweest, dan is dat vervelend", zei Memphis maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Maar dat betekent niet dat er superveel nare dingen gebeurd zijn. Ik denk dat de buitenwereld het groter maakt dan het is."

De inmiddels 27-jarige speler van FC Barcelona brak op het WK in 2014 onder Van Gaal door in Oranje. Een jaar later had hij na zijn transfer naar United aanvankelijk een basisplaats onder Van Gaal, maar in de loop van het seizoen kreeg hij steeds minder speeltijd.

In zijn laatste half jaar in Engeland werd de oud-PSV'er nog maar vier keer binnen de lijnen gebracht in de competitie, waarna hij vertrok naar Olympique Lyon.

"In Frankrijk ben ik als speler en als mens gegroeid en ik denk dat de bondscoach dat ook merkt. Ik voel me comfortabel onder hem."

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Turkije 5-11 (+8)

2. Nederland 5-10 (+11)

3. Noorwegen 5-10 (+3)

4. Montenegro 5-7 (-1)

5. Letland 5-4 (-3)

6. Gibraltar 5-0 (-18)

'Aan de linkerkant blokkeerde hij'

Van Gaal, die naast Memphis zat op de persconferentie, beaamde dat de aanvaller een betere speler is geworden, maar vertelde dat het ook met de rest van het team te maken had dat Memphis niet slaagde in Manchester.

"Toen hij net bij United was, zette ik hem achter de spits. Hij is een intuïtieve speler, die moet je als coach vrijheid geven. Maar dan moet het team wel op de juiste manier om hem heen spelen. Dat gebeurde niet. Daardoor kwam Memphis uiteindelijk toch aan de linkerkant te staan en daar blokkeerde hij. Zijn oriëntatievermogen was toen ook nog niet zo goed."

Memphis: "Dat klopt. Ik ben nu verder. Ik weet nu beter wat ik moet doen als spits, ook als ik uitzak. Dat heb ik in de loop der jaren geleerd in Frankrijk. En dat zie je nu ook bij Oranje."

Afgelopen zaterdag scoorde Memphis in Eindhoven twee keer in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (4-0). Dinsdagavond sluit Oranje de interlandperiode af met de kraker in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije, dat een punt meer heeft in groep G. De aftrap in Amsterdam is om 20.45 uur.