Louis van Gaal heeft de spelersgroep van Oranje erop aangesproken dat zijn opstelling voor de wedstrijden vaak al uitlekt in de media. De bondscoach, die maandag op zijn persconferentie alleen kwijt wilde dat Daley Blind dinsdag in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije terugkeert in de basis, begrijpt niet waarom zijn basiself van tevoren al bekend wordt.

"Ik vind het heel erg dat mijn opstellingen uitlekken en de media ze laat zien", zei Van Gaal op zijn persconferentie in Zeist. "Volgens mij zijn we Nederlander en moeten we met elkaar Turkije verslaan. Maar wij (de media, red.) gaan alvast de opstelling geven omdat we onszelf op de borst willen kloppen."

Normaal gesproken ontwijkt Van Gaal vragen over de opstelling met de mededeling dat hij "de tegenstanders niks wijzer wil maken". Afgelopen vrijdag maakte de bondscoach een uitzondering door zelf aan te kondigen dat Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Steven Berghuis tegen Montenegro mochten starten.

"Ik doe altijd heel erg mijn best om op persconferenties de opstelling niet te geven. Alhoewel dat de laatste keer ook niet gelukt is", zei Van Gaal, waarmee hij de lachers in de zaal op zijn hand kreeg.

Louis van Gaal vindt het vervelend dat zijn opstelling vaak voor de wedstrijd uitlekt en heeft dat ook tegen zijn selectie gezegd. Louis van Gaal vindt het vervelend dat zijn opstelling vaak voor de wedstrijd uitlekt en heeft dat ook tegen zijn selectie gezegd. Foto: ANP

'Ik ben geen rechter en geen politieagent'

Van Gaal, die aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje bezig is, heeft zijn spelers wel duidelijk gemaakt dat hij niet gediend is van lekken naar de media. De Amsterdammer realiseert zich wel dat het onmogelijk is om de media tegen te houden opstellingen voor de wedstrijd te publiceren.

"Het zij zo, we leven in Nederland en hier is de cultuur blijkbaar zo. Ik probeer er alles aan te doen, maar ik kan het nooit bewijzen. Ik ben geen rechter en geen politieagent. Ik heb de groep wel gezegd dat ik het heel erg vind", aldus Van Gaal.

Afgezien van de terugkeer van de tegen Montenegro geschorste Blind wilde de bondscoach niets kwijt over zijn opstelling tegen Turkije. Het is met name de vraag of De Vrij of Matthijs de Ligt in het centrum naast Virgil van Dijk komt te staan en wie Cody Gakpo vervangt in Johan Cruijff ArenA.

De aanvaller van PSV liep zaterdag tegen Montenegro een blessure op en heeft het trainingskamp verlaten. Ook Nathan Aké is vanwege privéomstandigheden niet inzetbaar. "Vooral Cody, die een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt, gaan we missen. We zijn al mager in sleutelspelers", aldus Van Gaal.

Nederland tegen Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie