Luuk de Jong mag zich nu ook officieel speler van FC Barcelona noemen. De 31-jarige spits doorliep maandag zonder problemen de medische keuring en traint later op de dag voor het eerst mee met de selectie van trainer Ronald Koeman.

Barcelona nam De Jong vorige week vlak voor het sluiten van de zomerse transferperiode op huurbasis over van Sevilla.

"Geweldig om voor een club als Barcelona te gaan spelen", zei de oud-speler van onder meer De Graafschap, FC Twente en PSV in het Spaans op het Twitter-kanaal van 'Barça'. "Hopelijk kan ik eraan bijdragen dat we met dit geweldige team prijzen gaan winnen."

"Ik ben een speler met specifieke kwaliteiten. Ik ben met mijn lengte sterk bij spelhervattingen. Ik weet dat ik niet iedere wedstrijd in de basis zal staan, maar Koeman weet dat hij op me kan rekenen als de wedstrijd op slot zit. Ik kan dan in aanvallend opzicht nieuwe opties creëren."

De Jong gaat bij Barcelona spelen met het rugnummer 17. Met Frenkie de Jong en Memphis Depay treft hij in de selectie van Koeman twee mede-internationals van Oranje.

Frenkie de Jong en Memphis keren in de loop van deze week terug in Spanje, na de interlandperiode met het Nederlands elftal. "Ik kijk ernaar uit om met ze te gaan spelen", aldus Luuk de Jong, die geen oproep had gekregen van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal.

