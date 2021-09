Jean-Pierre Adams is maandag na ruim 39 jaar jaar in coma te hebben gelegen overleden. De voormalig verdediger van onder meer OGC Nice en Paris Saint-Germain werd 73 jaar oud.

Adams (links op de foto) lag sinds 17 maart 1982 in coma na een mislukte knieoperatie door een fout van een anesthesist in een ziekenhuis in Lyon. De oud-voetballer overleed maandag in het universitair ziekenhuis van Nîmes.

Bernadette Adams, de vrouw van de ex-voetballer die hem al die jaren verzorgde, vertelde eerder dit jaar aan CNN dat ze bleef hopen op een medisch wonder. "Komt er ooit een dag dat ze iets voor Jean-Pierre kunnen doen? Ik weet het niet."

Adams kwam tussen 1972 en 1976 22 keer uit voor het Franse elftal. De geboren Senegalees was een van de eerste Afrikaanse spelers die voor 'Les Bleus' ging spelen.

Samen met de in Guadeloupe geboren Marius Trésor vormde Adams enige tijd een sterk centraal verdedigingsduo voor Frankrijk.

Nice zal volgende week zondag bij het thuisduel met AS Monaco een eerbetoon houden voor Adams, die 145 duels voor de club speelde.