Het Italiaans elftal verbeterde zondag een wereldrecord door voor de 36e interland op rij ongeslagen te blijven, maar die mijlpaal kon niet echt gevierd worden door het teleurstellende gelijkspel tegen concurrent Zwitserland in de WK-kwalificatie (0-0).

"Het historische record is de wrange glimlach op een vervelende avond in Bazel, waar de ploeg van Roberto Mancini ontzettend veel fouten maakte tegen Zwitserland", omschrijft de krant Corriere dello Sport het gevoel in Italië na de tweede remise in vier dagen tijd.

'La Squadra Azzurra' verbeterde in Zwitserland het record van Spanje (2007-09) en Brazilië (1993-96) door 36 wedstrijden op rij zonder nederlaag te blijven. Maar de Europees kampioen is halverwege de WK-kwalificatiereeks nog lang niet zeker van Qatar. Zwitserland heeft vier punten minder, maar heeft ook twee duels minder gespeeld.

Bondscoach Mancini baalde dan ook vooral van de gemiste mogelijkheid om afstand te nemen van de grootste rivaal voor het enige rechtstreekse WK-ticket in groep C. "Als je zoveel kansen krijgt, moet je wel winnen", zei hij tegen RAI Sport.

Afgelopen donderdag kwam Italië ondanks 27 schoten ook al niet verder dan een gelijkspel tegen Bulgarije (1-1). "De bal gaat er momenteel gewoon niet in", aldus Mancini. "We moeten preciezer en klinischer zijn voor het doel."

Stand in groep C 1. Italië: 5-11 (7-1)

2. Zwitserland: 3-7 (4-1)

3. Bulgarije: 5-5 (3-6)

4. Noord-Ierland: 3-4 (4-3)

5. Litouwen: 4-0 (1-8)

Jorginho mist penalty

De beste kans voor Italië tegen de Zwitsers kwam in de 53e minuut. Specialist Jorginho mocht aanleggen voor een strafschop, maar zijn inzet werd gekeerd door keeper Yann Sommer.

"Maar die gemiste strafschop is niet het probleem", zei Mancini. "We hebben goed gevoetbald, maar gewoon niet genoeg gescoord."

Italië sluit de interlandperiode woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Litouwen. Zwitserland gaat dan op bezoek bij Noord-Ierland.

