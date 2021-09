Het Nederlands elftal moet het dinsdagavond in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije zonder Cody Gakpo en Nathan Aké doen. Gakpo is geblesseerd en Aké heeft het trainingskamp vanwege privéomstandigheden verlaten.

De 22-jarige Gakpo liep zijn blessure zaterdagavond op in het WK-kwalificatieduel met Montenegro (4-0). De aanvaller van PSV droeg met een doelpunt en een assist bij aan de ruime zege en werd na 77 minuten naar de kant gehaald.

Het is niet bekend hoe ernstig zijn kwetsuur is. De KNVB meldt alleen dat Gakpo niet inzetbaar is tegen Turkije. Hij kreeg vorige week woensdag ook al een basisplaats in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-1) en speelde toen negentig minuten.

Manchester City-verdediger Aké kwam tegen Noorwegen en Montenegro niet in actie. Bondscoach Louis van Gaal roept geen vervangers op, waardoor de selectie van het Nederlands elftal nu uit 23 spelers bestaat.

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Er staat veel op het spel voor de ploeg van Van Gaal, die moet winnen om met het oog op kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar een goede uitgangspositie te krijgen.

Oranje bezet op dit moment met tien punten de tweede plek in groep G. Dat is één punt minder dan koploper Turkije. Noorwegen staat net als Nederland op tien punten, maar heeft een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK.