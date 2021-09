PSV heeft maandag een belangrijke slag geslagen door het aflopende contract van smaakmaker Mario Götze met twee jaar te verlengen. De Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2024 vast in Eindhoven.

De 29-jarige Götze maakte in de zomer van 2020 transfervrij de overstap van Borussia Dortmund naar PSV. De matchwinner van de WK-finale van 2014 tussen Duitsland en Argentinië speelde sindsdien 35 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij 10 keer scoorde en 10 assists gaf.

"Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden", zegt directeur voetbalzaken John de Jong in een verklaring op de clubsite.

"In de laatste dagen van de transfermarkt toonden verschillende clubs serieuze belangstelling voor hem. Enkele daarvan zijn actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ondanks zijn wens om op dat podium te spelen, kiest Mario voor PSV. Hij wil prijzen winnen met de club."

Götze slaagde er onlangs met PSV niet in het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren rekenden in de eerste twee voorronden overtuigend af met Galatasaray en FC Midtjylland, maar Benfica veroordeelde PSV tot de groepsfase van de Europa League.

Götze na moeizaam eerste seizoen nu belangrijke schakel

In zijn eerste seizoen wist Götze zijn stempel nog niet echt te drukken op de ploeg van trainer Roger Schmidt, die vorig jaar een belangrijke rol vervulde in de transfer van de Duitser naar PSV. De 63-voudig international miste de nodige wedstrijden door blessureleed en slaagde er met de Eindhovenaren niet in een prijs te pakken.

Dit seizoen is Götze wél een belangrijke schakel. De aanvallende middenvelder, die normaal gesproken als 'nummer 10' achter spits Eran Zahavi speelt, was in de eerste tien officiële duels al goed voor vier doelpunten en drie assists.

"PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf", zegt Götze. "Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt. Het zal een grote uitdaging zijn om het niveau dat we deze zomer hebben aangetikt tien maanden lang vast te houden, maar dat is wel het doel dat ik mezelf heb gesteld."

Götze stond in totaal twee periodes onder contract bij Borussia Dortmund (2009-2013 en 2016-2020) en droeg tussendoor het shirt van Bayern München, waarmee hij onder meer drie landstitels veroverde. 'Super Mario', die ook twee keer kampioen werd met Dortmund, veroverde deze zomer zijn eerste prijs met PSV door ten koste van Ajax de Johan Cruijff Schaal te winnen.

