Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië wist zondagavond niet wat hij meemaakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië in São Paulo. Het duel werd al snel gestaakt nadat officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa het veld op waren gekomen om vier Argentijnen tot een quarantaine te dwingen.

Anvisa bracht vóór het duel al naar buiten dat Premier League-spelers Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero bij aankomst in Brazilië in quarantaine hadden gemoeten, omdat ze onlangs in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest. Het viertal had dat naar verluidt niet aangegeven op de reisdocumenten.

Martínez, Lo Celso en Romero begonnen ondanks die waarschuwing gewoon in de basis, maar hun optreden was van korte duur. Al na zes minuten werd de wedstrijd ruw verstoord door officials van Anvisa die het drietal van het veld wilden plukken. Na veel consternatie keerde Argentinië terug naar de kleedkamer.

"Dit maakt me vooral heel verdrietig", zei Scaloni na de gestaakte wedstrijd in gesprek met TyC Sports. "Ik ben helemaal niet op zoek naar een dader. Of er nou wel of niet iets is gebeurd, maakt niet uit. Dit was niet het moment om in te grijpen. Deze wedstrijd had voor iedereen een feestje moeten worden, maar eindigt zo."

Bondscoach Lionel Scaloni in discussie met officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa. Bondscoach Lionel Scaloni in discussie met officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa. Foto: Getty Images

'Ik moet mijn spelers verdedigen'

Uiteindelijk liep ook de arbitrage van het veld en een half uur na de bizarre gebeurtenissen meldde de Argentijnse voetbalbond op Twitter dat de wedstrijd niet meer verder zou gaan. Het is onduidelijk wat er met het duel gaat gebeuren. De FIFA zal daar op basis van het rapport van de scheidsrechter over moeten beslissen.

"Het is onmogelijk om woorden te vinden voor wat er vanavond is gebeurd", zei Scaloni, die benadrukt dat de Argentijnse ploeg als één blok achter het bewuste viertal staat. "Ik moet mijn spelers verdedigen. Als er mensen zijn die denken dat ze het veld op kunnen komen om mijn spelers mee te nemen, dan hebben ze het mis."

Volgens Scaloni had de wedstrijd gewoon gespeeld moeten worden. "Wij wilden gewoon in actie komen, net als Brazilië. Laat iedereen in Argentinië maar goed horen wat er hier is gebeurd. Wij zijn de slachtoffers."