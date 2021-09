Italië heeft zondag een nieuwe misstap begaan in de WK-kwalificatiereeks. De regerend Europees kampioen kwam na de remise van donderdag tegen Bulgarije niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Zwitserland. België had niet al te veel moeite met Tsjechië.

Italië kreeg na 53 minuten spelen een uitgelezen mogelijkheid om in Bazel op voorsprong te komen tegen Zwitserland. Jorginho mocht aanleggen voor een strafschop, maar de doorgaans zo betrouwbare nemer zag zijn inzet gekeerd worden door specialist Yann Sommer.

Het was pas voor het eerst dat Jorginho in reguliere speeltijd een strafschop miste bij Italië. De voorgaande vijf penalty's waren wel raak. Op het afgelopen EK miste hij in de strafschoppenreeks in de finale tegen Engeland ook een penalty, maar dat bleef zonder gevolgen.

Italië vestigde met het teleurstellende gelijkspel wel een nieuw record. De ploeg van Roberto Mancini bleef voor de 36e interland op rij ongeslagen. Spanje (2007-09) en Brazilië (1993-96) bleven in het verleden 35 duels op rij zonder nederlaag.

'La Squadra Azzurra' blijft de koploper van groep C met elf punten. Zwitserland heeft vier punten minder, maar ook nog twee wedstrijden tegoed.

Romelu Lukaku hielp België aan de zege op Tsjechië in zijn honderdste interland. Romelu Lukaku hielp België aan de zege op Tsjechië in zijn honderdste interland. Foto: Getty Images

België verslaat wel Oranje-beul Tsjechië

In groep E had België geen kind aan Tsjechië, dat het Nederlands elftal op het afgelopen EK nog in de achtste finales uitschakelde. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was met 3-0 te sterk voor de Tsjechen.

Romelu Lukaku, die zijn honderdste interland voor België speelde, luisterde zijn jubileum voor de 'Rode Duivels' op met zijn 67e interlanddoelpunt, waarna Eden Hazard op slag van rust de voorsprong verdubbelde in Brussel. Voor Hazard was het zijn eerste interlandgoal sinds november 2019.

Alexis Saelemaekers bepaalde na de onderbreking de eindstand op 3-0, waardoor België nog ongeslagen koploper is in de poule. De ploeg van Martínez heeft dertien punten uit vijf duels en speelde tot dusver alleen gelijk tegen Tsjechië (1-1).

Pablo Sarabia was een van de doelpuntenmakers bij Spanje. Pablo Sarabia was een van de doelpuntenmakers bij Spanje. Foto: Getty Images

Spanje herstelt zich van zeperd

Spanje herstelde zich tegen Georgië van de verrassende nederlaag tegen Zweden en won met overtuigende cijfers in Badajoz. De Spanjaarden zegevierden met 4-0.

José Gayá brak na veertien minuten de ban in Estadio Nuevo Vivero, waarna Carlos Soler, Ferran Torres en Pablo Sarabia de marge naar vier tilden. Een tweede doelpunt van Sarabia werd in de blessuretijd nog door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Spanje is na vijf duels koploper met tien punten, maar nummer twee Zweden heeft één punt minder en twee wedstrijden minder gespeeld. De Zweden zijn na drie wedstrijden nog foutloos in poule B. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.

In diezelfde poule gaf het Griekenland van de Nederlandse bondscoach John van 't Schip in de slotfase een 0-1-voorsprong uit handen tegen Kosovo: 1-1. In de tweede minuut van de blessuretijd kwam Kosovo langszij, waardoor Griekenland nagenoeg kansloos is voor plaatsing voor het WK.

Duitsland had in Stuttgart geen kind aan Armenië. Duitsland had in Stuttgart geen kind aan Armenië. Foto: Getty Images

Duitsland scoort zes keer tegen Armenië

In poule J was Duitsland in eigen huis flink op schot tegen Armenië. In de Mercedes Benz Arena in Stuttgart won de ploeg van nieuwbakken bondscoach Hans-Dieter Flick met 6-0. Bij rust stond het al 4-0.

Serge Gnabry was de uitblinker van de avond met twee doelpunten: de 1-0 en 2-0. Vervolgens waren achtereenvolgens Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann en Karim Adeyemi trefzeker voor 'Die Mannschaft', dat met twaalf punten uit vijf duels koploper is.

Het is voor Flick zijn tweede zege als bondscoach van Duitsland. De Duitser, die na het EK de vertrokken Joachim Löw opvolgde, won donderdag bij zijn debuut met 0-2 van hekkensluiter Liechtenstein.

