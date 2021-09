De selectie van Marokko zit zondag vast in een hotel in Guinee. In het West-Afrikaanse land is momenteel een staatsgreep gaande, waardoor de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic niet naar buiten kan.

"We horen de hele dag geweerschoten in de buurt", zegt Halilhodzic in gesprek met L'Équipe. "Er staat een vliegtuig op ons te wachten, maar we mogen niet vertrekken. We hebben 45 minuten tot een uur nodig om op het vliegveld te komen. Als je buiten geweerschoten hoort, is de veiligheid niet volledig gegarandeerd."

Een groep militairen pleegde zondag een staatsgreep in Guinee. Op nog niet-geverifieerde video's is te zien hoe president Alpha Condé (83) gevangen is genomen. De coupplegers zeggen bovendien dat de regering ontbonden is en de grenzen gesloten zijn.

"De spelers zijn niet gerustgesteld; er zijn zeker zorgen. Ik ben het gewend en voor mij is het minder problematisch, maar deze situatie is bizar. De Marokkaanse autoriteiten, onder wie de koning, zijn zeer bereid om ons te helpen."

Onder de 24 Marokkaanse spelers zijn onder anderen AZ-speler Zakaria Aboukhlal en Souffian El Karouani van NEC. Laatstgenoemde zou zijn debuut gaan maken voor de 'Leeuwen van de Atlas'. Chelsea-middenvelder Hakim Ziyech zit niet bij de selectie.

De wedstrijd tussen Guinee en Marokko zou maandag om 18.00 uur (lokale tijd) gespeeld worden in de hoofdstad Conakry, maar is inmiddels afgelast. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.