Vier spelers van Argentinië mogen zondag door een ingreep van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL alsnog meedoen aan de kraker tegen Brazilië in de WK-kwalificatiereeks. De Braziliaanse overheid wilde het viertal, afkomstig uit de Engelse Premier League, enkele uren voor de aftrap in quarantaine plaatsen.

Emiliano Buendía, doelman Emiliano Martínez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur) kregen zo'n drie uur voor de aftrap van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten te horen dat ze veertien dagen in quarantaine moesten.

Volgens de autoriteiten handelden de vier in strijd met de geldende coronaregels omdat ze hun reisdocumenten niet goed hadden ingevuld. Ze zouden hebben verklaard dat ze onlangs niet in het Verenigd Koningrijk waren geweest, terwijl dat wel het geval was. Reizigers uit Groot-Brittannië moeten volgens de reisrestricties bij aankomst in Brazilië twee weken in quarantaine.

Anvisa, de Braziliaanse evenknie van het RIVM, droeg het kwartet vervolgens op om veertien dagen in quarantaine te gaan of het land per direct te verlaten. Uiteindelijk stak de Zuid-Amerikaanse bond een stokje voor de quarantaineplicht, waardoor het viertal zondagavond 'gewoon' kan spelen tegen Brazilië. Martínez, Lo Celso en Romero beginnen in de basis.

In de aanloop naar de interlandperiode was er in de Premier League al veel te doen over het afstaan van internationals aan landen die bij de Britse overheid een rode kleurcode hebben, zoals Brazilië. De clubs spraken gezamenlijk af om de betreffende internationals thuis te houden, maar na tussenkomst van de FIFA deden ze dat alsnog.

Brazilië-Argentinië begint zondag om 21.00 uur en wordt gespeeld in de Arena Pernambuco in Recife. Brazilië is met 21 punten koploper in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule. Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico op de bank begint, staat met vijftien punten tweede.