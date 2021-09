De kraker tussen Brazilië en Argentinië is zondag uitgemond in chaos door een coronarel. Het WK-kwalificatieduel werd gestaakt nadat officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa al na zes minuten het veld op waren gekomen om vier Argentijnse spelers te dwingen in isolatie te gaan.

Anvisa meldde drie uur voor de aftrap om 21.00 uur Nederlandse tijd in een persbericht dat de Argentijnse internationals Emiliano Buendía, doelman Emiliano Martínez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur) veertien dagen in quarantaine moesten.

Volgens de autoriteiten handelden de vier Premier League-spelers in strijd met de geldende coronaregels in Brazilië omdat ze hun reisdocumenten niet goed hadden ingevuld. Ze zouden hebben verklaard dat ze onlangs niet in het Verenigd Koninkrijk waren geweest, terwijl dat wel het geval was. Reizigers uit het VK moeten volgens de reisrestricties bij aankomst in Brazilië twee weken in quarantaine.

Anvisa, de Braziliaanse evenknie van het RIVM, droeg het kwartet op om in isolatie te gaan of Brazilië per direct te verlaten. Na een interventie van de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL leek het viertal zondagavond toch te mogen spelen.

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om te kijken hoe Brazilië-Argentinië werd stilgelegd.

Overleg tussen Messi en Alves haalt niks uit

Het duel in São Paulo begon onder hoogspanning met Martínez, Lo Celso en Romero in de basis en al na zes minuten ging het mis. Officials van Anvisa eisten dat de Argentijnse Premier League-spelers van het veld werden verwijderd.

Na een opstootje bij de zijlijn besloten de Argentijnen om terug naar de kleedkamer te gaan. Niet lang daarna volgden ook de scheidsrechters.

De Braziliaan Dani Alves probeerde nog een doorbraak te forceren door met zijn oud-ploeggenoot bij FC Barcelona Lionel Messi te praten, maar dat sorteerde geen effect. Na een pauze van een half uur meldde de Argentijnse bond op Twitter dat de wedstrijd definitief gestaakt is.

Het is nog niet duidelijk wat er nu met het duel gaat gebeuren. De CONMEBOL schreef in een verklaring dat de scheidsrechter een rapport zal indienen bij de disciplinaire commissie van de FIFA en dat de wereldvoetbalbond zal moeten besluiten wat de volgende stappen zijn.

Officials in pakken wilden de vier Argentijnse spelers van het veld verwijderen. Officials in pakken wilden de vier Argentijnse spelers van het veld verwijderen. Foto: Getty Images

Duel tussen koploper en nummer twee

In de aanloop naar de interlandperiode was er in de Premier League al veel te doen over het afstaan van internationals aan landen die bij de Britse overheid een rode kleurcode hebben, zoals Brazilië.

Verschillende clubs spraken af om hun Zuid-Amerikaanse internationals thuis te houden. Brazilië heeft geen Premier League-spelers in zijn selectie.

Brazilië is met 21 punten koploper in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule. Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico op de bank begon, staat met vijftien punten tweede.