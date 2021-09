Engeland heeft zondag in de WK-kwalificatie met zijn B-team een ruime zege geboekt op Andorra: 4-0. Wales was door een hattrick van Gareth Bale te sterk voor Belarus (2-3).

De Engelse bondscoach Gareth Southgate koos er tegen voetbaldwerg Andorra voor om met elf andere spelers aan te treden dan drie dagen eerder tegen Hongarije (0-4-zege).

Met spelers als Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Bukayo Saka en Kieran Trippier stond er nog genoeg kwaliteit op het veld van Wembley, al had de tweede keus van Engeland ondanks 88 procent balbezit wel enige tijd nodig om echt afstand te nemen van de nummer 156 van de FIFA-ranking.

Manchester United-aanvaller Jesse Lingard opende in de achttiende minuut de score, maar de 2-0 viel pas twintig minuten voor tijd (rake strafschop van invaller Harry Kane). Door de tweede goal van Lingard en een treffer van Saka werd het toch nog een duidelijke overwinning: 4-0.

In dezelfde poule I won Albanië door een late treffer van voormalig Vitesse-spits Armando Broja met 1-0 van Hongarije.

Stand in groep I 1. Engeland: 5-15 (17-1)

2. Albanië: 5-9 (5-6)

3. Polen: 4-7 (11-6)

4. Hongarije: 5-7 (10-9)

5. Andorra: 5-3 (3-12)

6. San Marino: 0-4 (0-12)

Jesse Lingard was de man van de wedstrijd bij Engeland-Andorra. Foto: ANP

Bale maakt winnende treffer in 93e minuut

In groep E boekte Wales een zwaarbevochten zege op Belarus. Bale zette de bezoekers in het Russische Kazan al in de zesde minuut op 0-1 uit een strafschop, maar Belarus ging door treffers van Vitali Lisakovich (penalty) en Pavel Sedko rusten met een 2-1-voorsprong.

In de tweede helft maakte Bale eerst gelijk uit de derde strafschop van de wedstrijd (2-2), waarna de aanvoerder Wales in de 93e minuut met zijn derde goal de drie punten schonk.

Overige uitslagen in Europese WK-kwalificatie Groep C: Bulgarije-Litouwen: 1-0

Groep J: IJsland-Noord-Macedonië: 2-2

