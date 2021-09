MVV Maastricht heeft zondag mede door een blunder van doelman Trevor Doornbusch een ruime overwinning geboekt tegen Telstar (3-0). De keeper van de Keuken Kampioen Divisie-club uit ging bij de 2-0 opzichtig in de fout.

MVV-middenvelder Mart Remans begon in de 22e minuut op eigen helft aan een dribbel en op zo'n 25 meter van het Telstar-doel haalde hij uit. De bal ging recht op Doornbusch af, maar die grabbelde waarna de bal over de doellijn rolde.

Negen minuten eerder maakte Remans al de 1-0 in Stadion De Geusselt. De 3-0 kwam in de 39e minuut was van Sven Blummel, waardoor de eindstand halverwege al op het scorebord stond.

Het was de derde zege dit seizoen van MVV, dat met negen punten uit vijf wedstrijden in de subtop staat. Telstar won nog niet en is met twee punten hekkensluiter.

Er staan deze zondag nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Om 16.45 uur is afgetrapt bij ADO Den Haag tegen FC Eindhoven en om 20.00 uur begint FC Dordrecht tegen VVV-Venlo.