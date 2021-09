ADO Den Haag heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie een zwaarbevochten zege geboekt op FC Eindhoven. De ploeg van trainer Ruud Brood knokte zich in eigen huis terug van een 1-2-achterstand en won met 4-2. MVV Maastricht boekte mede door een blunder van doelman Trevor Doornbusch een ruime overwinning op Telstar (3-0).

ADO Den Haag kende een dramatische start van de wedstrijd tegen FC Eindhoven en keek na 37 minuten spelen tegen een achterstand aan. Jort van der Sande maakte de 0-1 voor de bezoekers, waarna Amar Catic op slag van rust de stand in evenwicht bracht voor ADO.

Na de onderbreking vielen de doelpunten als rijpe appelen. FC Eindhoven kwam nog op 1-2 door opnieuw een doelpunt van Van der Sande, waarna ADO in de laatste zeventien minuten drie keer scoorde. Sam Steijn benutte een strafschop, waarna Samy Bourard en opnieuw Catic ADO de zege bezorgden.

ADO, dat afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2007 degradeerde uit de Eredivisie, bezet na vijf wedstrijden de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars hebben drie punten minder dan koploper Jong AZ, al hebben ze ook een wedstrijd meer gespeeld.

Trevor Doornbusch ging opzichtig in de fout tijdens MVV-Telstar. Trevor Doornbusch ging opzichtig in de fout tijdens MVV-Telstar. Foto: ANP

MVV wint mede door keepersblunder van MVV

Telstar-doelman Doornbusch ging bij de 2-0 van MVV opzichtig in de fout. MVV-middenvelder Mart Remans begon in de 22e minuut op eigen helft aan een dribbel en op zo'n 25 meter van het Telstar-doel haalde hij uit. De bal ging recht op Doornbusch af, maar die grabbelde, waarna de bal over de doellijn rolde.

Negen minuten eerder maakte Remans al de 1-0 in Stadion De Geusselt. De 3-0 kwam in de 39e minuut en was van Sven Blummel, waardoor de eindstand halverwege al op het scorebord stond.

Het was de derde zege van dit seizoen voor MVV, dat met negen punten uit vijf wedstrijden in de subtop staat. Telstar won nog niet en is met twee punten hekkensluiter.

Er staat deze zondag nog één wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Om 20.00 uur begint FC Dordrecht-VVV-Venlo.