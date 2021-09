Vivianne Miedema heeft zondag een hoofdrol vertolkt bij Arsenal in de derby met Chelsea. De Oranje-international scoorde één keer en gaf een assist in de met 3-2 gewonnen openingswedstrijd in de Women's Super League, die voor 7.000 toeschouwers in het Emirates Stadium werd gespeeld.

De 25-jarige Miedema brak na veertien minuten spelen met een schuiver in de korte hoek de ban, wat haar 96e doelpunt in 103 wedstrijden voor Arsenal betekende. Chelsea bracht op slag van rust de stand in evenwicht bracht via Erin Cuthbert.

Vervolgens deed Miedema opnieuw van zich spreken met een assist bij de 2-1 van Bethany Mead. De spits zette Mead met een fraaie steekpass alleen voor de keeper en de Engelse rondde koelbloedig af. Mead maakte vervolgens ook nog de 3-1, waarna de 3-2 van Pernille Harder te laat kwam.

Miedema is de enige Nederlandse speelster bij Arsenal. Deze zomer vertrokken Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon) en Jill Roord (VfL Wolfsburg) bij de nummer drie van het afgelopen Super League-seizoen.

Bij Chelsea, dat afgelopen seizoen voor de vierde keer in de historie landskampioen werd, bleef Aniek Nouwen de hele wedstrijd op de bank. De 22-jarige verdediger werd deze zomer transfervrij overgenomen van PSV.

Voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman zat op de tribune in het Emirates Stadium, waar Arsenal enkele wedstrijden in het seizoen zijn wedstrijden speelt. De 51-jarige Wiegman is bezig aan haar eerste week als bondscoach van de Engelse vrouwen.