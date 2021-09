FC Twente Vrouwen heeft zondag de eerste tik uitgedeeld in de titelstrijd in de Eredivisie Vrouwen. De regerend landskampioen was met 0-1 te sterk voor Ajax, de nummer drie van vorig jaar.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Kayleigh van Dooren. De 22-jarige middenvelder vond het net op aangeven van Bente Jansen.

Ajax dacht een paar minuten voor de treffer van Van Dooren zelf op voorsprong te komen, maar een inzet van Nadine Noordam werd van de lijn gehaald.

FC Twente Vrouwen blijft door de overwinning foutloos na twee speelrondes. Eerder won de formatie uit Enschede met liefst 8-0 van VV Alkmaar. Ajax blijft op drie punten staan.

PSV, de nummer twee van vorig jaar, is dit weekend vrij. De Eredivisie Vrouwen bestaat dit jaar namelijk uit een oneven aantal.

De basisploeg van Ajax voor de topper tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

