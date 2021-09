Het Nederlands elftal heeft zondag met Quinten Timber van Jong Oranje de eerste training afgewerkt in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije. De tweelingbroer van Oranje-international Jurriën Timber was door bondscoach Louis van Gaal eenmalig uitgenodigd.

De twintigjarige Quinten Timber, die eerder deze zomer de overstap maakte van Jong Ajax naar FC Utrecht, mag meedoen omdat Van Gaal een extra speler nodig had. Hij wilde een partijspel met zeven tegen zes spelers doen.

In zijn tweede termijn als bondscoach (2012 tot 2014) nodigde Van Gaal ook weleens spelers uit om met de gewenste hoeveelheid spelers te kunnen trainen, maar toen ging het om spelers van ADO Den Haag. Zij verbleven toen nog in de buurt van Oranje, dat destijds op het terrein van Quick Boys in Katwijk trainde.

Oranje trainde zondag op de KNVB-campus in Zeist met de wisselspelers van het gewonnen duel met Montenegro (4-0) zaterdag in het Philips Stadion. De basisspelers kregen rust.

Oranje trainde zondag met dertien spelers. Foto: ANP

Van Dijk keert tegen Turkije terug in basis

Virgil van Dijk en Daley Blind trainden zondag ook mee. Van Dijk kreeg zaterdag rust tegen Montenegro en Blind zat een schorsing uit. Van Gaal heeft al aangegeven dat Van Dijk dinsdag start tegen Turkije. Stefan de Vrij of Matthijs de Ligt zal moeten plaatsmaken voor de aanvoerder van het Nederlands elftal en het lijkt erop dat dat De Ligt wordt. De verwachting ook is dat Tyrell Malacia weer moet wijken voor Blind.

De Ligt miste woensdag de wedstrijd tegen Noorwegen (1-1) door een schorsing. De Vrij en Van Dijk vormden de centrale defensie in Oslo.

Nederland tegen Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Turken speelden zaterdagavond uit tegen Gibraltar en wonnen na een 0-0-ruststand met 0-3.