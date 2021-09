Memphis Depay haalde zijn schouders op over het moment dat een jongen tijdens Nederland-Montenegro het veld oprende om een selfie met de spits te maken. De aanvaller van FC Barcelona was zaterdag met twee doelpunten een van de uitblinkers in de met 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd in het Philips Stadion.

In de negentigste minuut van het duel stormde een jongen met een telefoon in zijn hand het veld op, waarna hij naar Memphis rende. De spits nam alle tijd om met de jongen te poseren voor een selfie. De jongen sprong vervolgens weer over het hek om plaats te nemen op de tribune in het stadion van PSV.

"Ik zag hem al van ver aankomen, dus ik had me er al op voorbereid", zei Memphis na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "Het was geen kindje, maar een jongen van dertien. Je weet dat het niet hoort."

"Maar als hij er dan is, maak ik een foto. Dat is wat anders dan wat er bij de vorige wedstrijd gebeurde met Virgil van Dijk. Als iemand in mijn dode hoek komt lopen, heb ik zoiets van: afstand. Die twee situaties moet je anders beoordelen."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beelden van de jonge veldbestormer te zien.

'Ik kijk altijd naar mezelf'

De 27-jarige Depay had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de 4-0-zege van het Nederlands elftal op Montenegro. Hij nam daarmee revanche voor zijn interland tegen Noorwegen (1-1), waarin hij nagenoeg onzichtbaar was.

"Ik kijk altijd naar mezelf, ik had meer kunnen doen", aldus Memphis. "Alleen moet ik ook op het juiste moment de bal krijgen, waardoor je net een seconde hebt om open te draaien. Dat was heel lastig tegen Noorwegen, maar vandaag deden we dat na een tijdje wel goed."

"Je weet dat het compact is", vervolgde de spits, die met een benutte strafschop de ban brak en met een droog schot in de korte hoek voor de 2-0 zorgde. "Dan moet je gewoon blijven spelen en dan komen de kansen vanzelf. Die kwamen ook. Als de 1-0 eenmaal valt, kan je uitbouwen naar 2-0, 3-0 en 4-0. We wisten dat het doelpunt eraan zat te komen."