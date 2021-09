Louis van Gaal is lovend over het spel van het Nederlands elftal zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (4-0), en in het bijzonder dat van Memphis Depay en Tyrell Malacia. De spits scoorde twee keer in het Philips Stadion en ook debutant Malacia maakte volgens de bondscoach een goede indruk, ondanks een blunder vlak na rust.

Bij een 1-0-voorsprong speelde de 22-jarige Malacia verkeerd terug, waardoor de bal in de voeten kwam van de Montenegrijnse aanvaller Stefan Mugosa. "Ik raakte de bal niet goed, dat mag niet gebeuren", zei de linksback er zelf over.

"Het was een heel domme bal", vindt Van Gaal. "Hij moet zo'n actie gewoon vermijden. Maar ja, hij is een beetje druistig. Dat neemt niet weg dat Malacia een geweldig debuut kende."

Malacia ontsnapte doordat Mugosa wild naast en over schoot. Van Gaal: "Malacia schrok zich kapot. Het had 1-1 kunnen zijn en dan konden we weer van vooraf aan beginnen. Nu niet, en gelukkig maar. Nu kan ik spreken van een volwassen debuut. En niet tegen de eerste de beste tegenstander, maar tegen Adam Marusic. Die speelt bij Lazio, een lastige klant."

'Er werden al conclusies getrokken'

Van Gaal deelde ook complimenten uit aan Memphis. "Hij was mijn absolute uitblinker. Het is ongelooflijk wat een afstanden Memphis gelopen heeft. Ik denk wel iets van 11 kilometer, om steeds weer de boel onder druk te zetten. Dat doen niet veel spitsen."

Memphis maakte tegen Montenegro de 1-0 uit een strafschop, waarna hij in de tweede helft de 2-0 binnenschoot in de korte hoek. Het waren de eerste twee goals van de 27-jarige aanvaller in de derde periode van Van Gaal als bondscoach. Op de persconferentie vrijdag in Zeist werd geopperd dat Memphis alleen onder Ronald Koeman kon excelleren in Oranje.

Van Gaal: "Er werden toen al conclusies getrokken. Maar ik heb daar al uitgelegd dat Memphis woensdag tegen Noorwegen niet op het juiste moment werd aangespeeld. Tegen Montenegro ging dat beter en dan heeft hij de kwaliteit om iets te forceren. Memphis kan een doelpunt maken en hij kan anderen vrij voor de keeper zetten. Dat heeft hij weer laten zien."