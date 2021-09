Louis van Gaal is blij en trots na de klinkende 4-0-overwinning van Oranje zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd in Eindhoven tegen Montenegro. De bondscoach spreekt over zeventig geweldige minuten na een slechte start, die hij wijt aan druk en spanning.

"We begonnen enorm slecht", zei Van Gaal na afloop op zijn persconferentie in het Philips Stadion. "Het leek alsof de ploeg stress had. De druk is groot. Vergeet niet dat we nog altijd een punt achter Turkije staan, terwijl deze jongens dolgraag naar het WK willen. Dat doet wat met een speler. We moesten winnen."

Van Gaal zag de slechte beginfase tegen Montenegro niet aankomen. "Tijdens de warming-up, in het positiespel vooraf, liep het als een trein. Er zit een ongelooflijke spirit in deze ploeg en na het mindere begin kwam dat er ook uit."

Via een strafschop van Memphis Depay in de 38e minuut kwam het overwicht van Oranje ook in de score tot uiting tegen de nummer 67 van de FIFA-ranking, die na rust werd overlopen. Door wederom Memphis en treffers van Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo zag Van Gaal zijn ploeg in de tweede helft uitlopen.

"De ene goal was nog mooier dan de ander. Beauty's. En in de negentigste gaven we nog druk op de bal, dat vind ik prachtig. De teamspirit is top."

'Misschien zijn we een drempel over'

Van Gaal denkt dat de 4-0-zege op Montenegro een sleutelmoment kan zijn in de kwalificatie, die dinsdag verder gaat met de topper in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije. "Het zou goed kunnen dat we nu een drempel over zijn. Vergeet niet dat we elkaar nog beter moeten leren kennen. We zitten in een proces."

Tot dusver is Van Gaal meer dan tevreden over dat proces. "Ik ben een coach die beloont als het goed gaat en in mijn eerste vijf dagen bij Oranje ben ik alleen maar aan het belonen geweest. Deze groep is fantastisch, zeer professioneel en met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Qua instelling is deze groep heerlijk om mee te werken. Maar goed, we moeten dinsdag eerst nog van Turkije winnen. Dan is deze eerste periode pas geslaagd."

Nederland tegen Turkije begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Turken speelden zaterdagavond uit tegen Gibraltar en wonnen na een 0-0-ruststand met 0-3.