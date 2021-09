Georginio Wijnaldum is opgelucht dat het Nederlands elftal zaterdagavond na recente teleurstellingen weer eens een overtuigende zege boekte. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal was in de WK-kwalificatie een maatje te groot voor Montenegro: 4-0.

"Hier snakten we heel erg naar", zei Wijnaldum in Eindhoven tegen de NOS. "Na de wedstrijd tegen Noorwegen (1-1, afgelopen woensdag, red.) waren we teleurgesteld over het resultaat, want we hadden een nog betere uitgangspositie kunnen hebben. Na het EK en het duel met Noorwegen snakten we naar een wedstrijd als deze."

De dertigjarige Wijnaldum, bij afwezigheid van de gespaarde Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje, droeg zijn steentje bij door twintig minuten voor tijd de 3-0 te maken. Memphis Depay had Oranje met twee treffers al op een 2-0-voorsprong gezet en Cody Gakpo tekende een kwartier voor tijd voor de vierde Nederlandse goal.

Toch zag ook Wijnaldum dat Montenegro door geklungel bij Oranje enkele goede kansen kreeg om te scoren in het Philips Stadion. Zo speelde debutant Tyrell Malacia de bal in de tweede helft zomaar in de voeten van Stefan Mugosa, die de bal tot grote opluchting van Malacia niet tussen de palen kreeg.

'Dit is een jonge ploeg die nog veel moet, maar ook wil leren'

Wijnaldum leed ook een keer slordig balverlies, waardoor Montenegro een kans kreeg. "Zulke dingen gebeuren helaas. We begonnen niet goed aan de eerste en de tweede helft. Maar ik denk dat we over de hele wedstrijd gezien zorgvuldig waren", aldus de middenvelder, die wel merkt dat Oranje nog veel progressie kan boeken.

"Dit is een jonge ploeg die nog veel moet leren. Maar in Noorwegen en ook vandaag tegen Montenegro zag je dat we een team hebben dat er ook voor openstaat om te leren. Het kan nog veel beter."

Het Nederlands elftal sluit de interlandperiode dinsdagavond af met de belangrijke thuiswedstrijd tegen Turkije, de koploper in groep G. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2022 in Qatar.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Turkije 5-11 (+8)

2. Nederland 5-10 (+11)

3. Noorwegen 5-10 (+3)

4. Montenegro 5-7 (-1)

5. Letland 5-4 (-3)

6. Gibraltar 5-0 (-18)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie