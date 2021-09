Frankrijk heeft zaterdag punten verspeeld in de WK-kwalificatiecampagne. De regerend wereldkampioen speelde met 1-1 gelijk bij Oekraïne. Eran Zahavi hielp Israël met twee doelpunten aan een zege op Oostenrijk: 5-2.

Frankrijk kwam vlak voor rust op achterstand tegen Oekraïne door een prachtige treffer van Mykola Shaparenko. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied snoeihard in de rechterbovenhoek.

Vroeg in de tweede helft kwamen 'Les Bleus' langszij via Anthony Martial. De aanvaller zag een schot van dichtbij via het been van keeper Andriy Pyatov in het doel belanden. Daarna werd er niet meer gescoord in Kiev.

Ondanks het gelijkspel blijft Frankrijk met negen punten wel aan kop in groep D. Finland, dat met 1-0 van Kazachstan won, en Oekraïne staan beide op vijf punten. De Finnen hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Eran Zahavi viert een van zijn treffers met bondscoach Willi Ruttensteiner. Eran Zahavi viert een van zijn treffers met bondscoach Willi Ruttensteiner. Foto: AFP

Zahavi scoort twee keer voor Israël

In groep F zorgde Zahavi voor de 3-0 en de 5-2 van Israël tegen Oostenrijk. De aanvaller van PSV strafte na een half uur een fout in de verdediging van de bezoekers af en maakte in blessuretijd zijn tweede van de avond in Haifa.

De andere goals van Israël kwamen op naam van Manor Solomon, Moanes Dabour en Shon Weissman. Bij Oostenrijk waren Christoph Baumgartner en Marko Arnautovic trefzeker.

Israël staat tweede in de groep en heeft vijf punten achterstand op koploper Denemarken, dat een moeizame overwinning bij Faeröer boekte: 0-1. Jonas Wind maakte in de slotfase het winnende doelpunt, kort nadat de thuisploeg met tien man was komen te staan. Schotland versloeg Moldavië met 1-0 en is de nummer drie in deze poule.

Vreugde bij Kroatië na het winnende doelpunt van Marcelo Brozovic. Vreugde bij Kroatië na het winnende doelpunt van Marcelo Brozovic. Foto: Getty Images

Kroatië boekt moeizame zege

In groep H boekte Kroatië een zwaarbevochten overwinning bij Slowakije: 0-1. Marcelo Brozovic kroonde zich tot matchwinner door vier minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.

Ondanks de zege raakte Kroatië wel de koppositie kwijt aan Rusland, dat eerder op de dag met 0-2 van Cyprus won dankzij goals van Aleksandr Yerokhin en Rifat Zhemaletdinov. Beide landen staan op tien punten, maar de Russen hebben een iets beter doelsaldo. Slovenië, dat Malta met 1-0 klopte, staat met zeven punten derde.

In groep A nam Servië de koppositie over van Portugal door Luxemburg met 4-1 te verslaan. Aleksandar Mitrovic scoorde tweemaal voor de thuisploeg, waar Dusan Tadic een basisplaats had.

De Serviërs staan net als Portugal, dat zaterdag niet in actie kwam, op tien punten, maar hebben een iets beter doelsaldo. Luxemburg is met zes punten de verrassende nummer drie. In dezelfde poule pakte Ierland thuis tegen Azerbeidzjan pas het eerste punt in deze WK-kwalificatiecampagne: 1-1.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie