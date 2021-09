Het Nederlands elftal heeft zaterdag de eerste overwinning geboekt in de derde termijn van bondscoach Louis van Gaal. Mede door twee goals van Memphis Depay was Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd in Eindhoven veel te sterk voor Montenegro (4-0).

Met debutant Tyrell Malacia in de basis en de gespaarde Virgil van Dijk op de bank was Nederland vanaf het begin de dominante ploeg, maar het duurde tot de 38e minuut tot dat in de score tot uitdrukking kwam. Memphis Depay verdiende een strafschop en schoot zelf raak.

Aan het begin van de tweede helft waren er kansen voor Montenegro, maar daarna overtuigde Oranje weer. Memphis tekende in de 62e minuut met zijn dertigste interlandgoal voor de 2-0 en acht minuten later scoorde Wijnaldum. Een kwartier voor tijd bepaalde Cody Gakpo de eindstand met een schitterend schot op 4-0.

Door de ruime overwinning blijft Oranje tweede in groep G. Turkije boekte door goals van voormalig Sparta Rotterdam- en FC Twente-speler Halil Dervisoglu, Hakan Çalhanoglu en Kenan Karaman een 0-3-overwinning bij Gibraltar en heeft een punt meer.

Noorwegen won door doelpunten van Erling Haaland en Mohamed Elyounoussi met 0-2 bij Letland. De Scandinaviërs, die dinsdag thuis spelen tegen Gibraltar, hebben nog altijd evenveel punten als Oranje, maar een veel minder doelsaldo. Nederland wacht dinsdag de kraker in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Turkije 5-11 (+8)

2. Nederland 5-10 (+11)

3. Noorwegen 5-10 (+3)

4. Montenegro 5-7 (-1)

5. Letland 5-4 (-3)

6. Gibraltar 5-0 (-18)

Knappe kopbal van Klaassen op de lat

Zoals verwacht zakte Montenegro, de nummer 67 van de FIFA-ranking, ver terug in het Philips Stadion en loerde het op een counter. Aan Oranje de taak om de muur, met Atlético Madrid-verdediger Stefan Savic als grote naam, kapot te spelen. Dat lukte aanvankelijk niet, maar in de achttiende minuut was er eindelijk een schot op het doel. Na een lage voorzet van Denzel Dumfries ramde Memphis de bal recht op keeper Matija Sarkic.

Daarna kwam Oranje een beetje los, met niet veel later een scrimmage in het Montenegrijnse strafschopgebied en een knappe kopbal van Davy Klaassen op de lat na een goede voorzet van Cody Gakpo.

Een doelpunt ontbrak nog, maar na 38 minuten was zover. Memphis draaide knap weg en werd neergehaald door Dusan Lagator, met een penalty tot gevolg. Het was de spits van Oranje die zelf achter de bal ging staan en overtuigend in de bovenhoek schoot (1-0).

De met zelfvertrouwen spelende Memphis zocht even later van afstand weer de bovenhoek. Ditmaal vloog de bal er net overheen. Stefan de Vrij liet uit een corner nog een mogelijkheid onbenut en zo bleef het 1-0 tot de rust.

Malacia blundert met terugspeelbal

Het zwakke Montenegro had voor rust aanvallend niets laten zien. Maar aan het begin van de tweede helft was er zowaar een mogelijkheid voor de ploeg van bondscoach Miodrag Radulovic, die woensdag nog een punt pakte tegen Turkije (2-2). Wijnaldum verloor de bal, waarna Justin Bijlow redde op een krachteloos schot van Milutin Osmajic.

In de 55e minuut volgde een nog veel grotere kans voor Montenegro. Malacia blunderde met een verkeerde terugspeelbal en Stefan Mugosa had de bal voor het inschieten. Maar tot opluchting van de jonge Feyenoorder knalde de Montenegrijnse aanvaller wild over en naast.

Verder was het toch gewoon weer Oranje dat aanviel. Een schot van Berghuis ging voorlangs, een poging van Wijnaldum werd gekeerd, maar daarna was het via Memphis wel raak. De aanvaller kreeg de bal in de 61e minuut voor zijn voeten en schoot in de korte hoek hard binnen.

Het werd nog mooier voor Nederland, want in de zeventigste minuut tekende Wijnaldum voor de 3-0. De captain werd door Berghuis op prachtige wijze vrij gezet voor het Montenegrijnse doel en rondde koel af. De mooiste goal moest toen nog komen. In de 75e minuut mikte Gakpo met een diagonaal schot prachtig raak (4-0) en zo gaf hij de eerste overwinning van de derde termijn Van Gaal nog meer glans.