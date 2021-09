Noorwegen heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Stale Solbakken, poulegenoot van het Nederlands elftal, won met 0-2 van Letland.

Erling Haaland schoot Noorwegen in de twintigste minuut op voorsprong in Riga. De topspits, die mocht aanleggen voor een strafschop nadat ploeggenoot Kristian Thorstvedt op klungelige wijze ten val werd gebracht, klopte doelman Pavels Steinbors met een hard schot in de rechterhoek.

Mohamed Elyounoussi maakte er in de 66e minuut 0-2 van. De middenvelder kreeg de bal van Birger Meling en schoot raak in de verre hoek. De Noren kregen nog veel meer kansen, maar faalden in de afronding. De grootste mogelijkheid was in blessuretijd voor Joshua King, die alleen maar binnen hoefde te tikken, maar op de bal ging staan.

Noorwegen won wel en gaat nu met tien punten aan kop in groep G. Het Nederlands elftal, dat drie punten minder heeft, speelt om 20.45 uur nog een thuiswedstrijd tegen Montenegro in het Philips Stadion in Eindhoven. Turkije wacht een uitduel met Gibraltar.

Het Nederlands elftal speelde afgelopen woensdag nog in Oslo tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kwam toen terug van een 1-0-achterstand, maar wist niet meer te winnen (1-1).

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2022. De nummer twee is veroordeeld tot de play-offs.