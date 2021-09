70' GOAL Nederland! 3-0



De Ligt gaat in de fout en leidt bijna de aansluitingstreffer van Montenegro in, maar Bijlow grijpt tijdig in. In de tegenstoot zet Berghuis met een prachtige steekbal Wijnaldum alleen voor de keeper. De aanvoerder blijft rustig en schuift de 3-0 tegen de touwen.