Het Nederlands elftal begint zaterdagavond met debutant Tyrell Malacia en Matthijs de Ligt aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. Captain Virgil van Dijk zit op de bank in het Philips Stadion in Eindhoven.

Opstelling Oranje Bijlow; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Memphis, Gakpo.

Opstelling Montenegro Sarkic; Vesovic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Marusic, Scekic, Lagator, Osmajic; Bozovic, Mugosa.

Malacia vervangt links achterin de geschorste Daley Blind. Louis van Gaal heeft ook op de rechtsbackpositie een wijziging doorgevoerd ten opzichte van het duel met Noorwegen. De bondscoach verklapte op de persconferentie van vrijdag al dat Denzel Dumfries daar zal starten in plaats van Jurriën Timber.

Stefan de Vrij is de enige speler in de Oranje-defensie die ook woensdag in Oslo mocht starten. De Ligt keert centraal achterin terug van een schorsing en dat biedt Van Gaal de mogelijkheid Van Dijk rust te geven. De verdediger van Liverpool is nog niet lang hersteld van zijn kruisbandblessure.

Op het middenveld van zijn 4-3-3-formatie houdt Van Gaal vast aan Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Davy Klaassen. Voorin starten opnieuw Steven Berghuis, Memphis Depay en Cody Gakpo.

De aankomst van bondscoach Louis van Gaal bij het Philips Stadion.

Bij Montenegro, dat 67e staat op de FIFA-ranking, is captain Stefan Savic veruit de bekendste speler. De verdediger speelt al jaren voor Atlético Madrid. Aanvaller Stevan Jovetic van Hertha BSC ontbreekt door een blessure.

Nederland tegen Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

Bij de eerste wedstrijd zaterdag in groep G, Letland-Noorwegen, werd zaterdag al om 18.00 uur afgetrapt. De Noren wonnen met 0-2 in Riga. Gibraltar tegen Turkije begint net als het duel van Oranje om 20.45 uur.