Trainer Gertjan Verbeek heeft zaterdag met Almere City FC de tweede overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Flevolanders waren thuis met 3-0 te sterk voor TOP Oss.

Ilias Alhaft maakte de eerste twee doelpunten voor Almere City. De aanvaller opende de score vroeg in de tweede helft met een schot in de verre hoek en verdubbelde de voorsprong zeven minuten later met een schot via de binnenkant van de paal. Anass Ahannach bepaalde in de blessuretijd de eindstand.

Verbeek boekte vorige week de eerste overwinning van dit seizoen met Almere City. Toen werd in een spektakelstuk met 3-4 gewonnen bij Roda JC.

Dankzij de zege op TOP Oss klimt Almere City met zeven punten uit vijf wedstrijden naar de vijfde plaats. Oss heeft twee punten meer en staat een plek hoger.

Almere City en TOP Oss waren de enige twee ploegen die zaterdag in actie kwamen in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag leed FC Emmen bij Helmond Sport (1-0) de derde nederlaag van het seizoen, terwijl Excelsior uithaalde bij FC Den Bosch (0-5).

