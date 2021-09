Luis Enrique vindt dat de Spaanse pers meer aandacht zou moeten besteden aan de beledigingen die sporters in stadions te horen krijgen. De bondscoach van Spanje stak donderdag na de 2-1-nederlaag tegen Zweden zijn middelvinger op naar een fan.

In Stockholm leed Spanje zijn eerste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds 1993. De ploeg van Enrique heeft plaatsing voor het WK in Qatar niet meer in eigen hand.

Na het laatste fluitsignaal riep een toeschouwer enkele beledigingen (naar verluidt over zijn overleden familieleden) richting Enrique. De bondscoach stak zijn middelvinger op naar de fan. Dat gebaar werd niet gezien door camera's of fotografen, maar wel door enkele Zweedse journalisten.

Enrique sprak zaterdag op een persconferentie voor het eerst over het incident. "Het verbaast me dat jullie meer belangstelling hebben voor mijn gebaar, dan voor het verbale geweld dat mijn reactie heeft uitgelokt", zei de trainer. "Dat zouden jullie moeten veroordelen, maar ik ben inmiddels wel gewend dat dit niet gebeurt."

Stand groep B WK-kwalificatie 1. Zweden 3-9 (+5)

2. Spanje 4-7 (+2)

3. Kosovo 3-3 (-4)

4. Griekenland 2-2 (0)

5. Georgië 4-1 (-3)

Enrique blijft optimistisch over WK-deelname

Voor Spanje staan er de komende dagen duels met Georgië (zondag, thuis) en Kosovo (woensdag, uit) op het programma. "Ik ben nog steeds erg optimistisch en denk dat we ons voor het WK gaan plaatsen", zei Enrique.

"Zweden staat er het best voor in de groep, maar we bekijken de situatie nog steeds positief. We zijn blij dat we weer voor eigen publiek gaan spelen, hun steun zal ons helpen."